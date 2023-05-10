53. Bölüm | Necip Fazıl Kısakürek

Bu bölümde Akademisyen Mehmet Güneş ile "Necip Fazıl'ın Şiir Dünyası" konuşuldu.

Necip Fazıl'ın şiir anlayışı nasıldı? Necip Fazıl Kısakürek'in tiyatro yazarlığı Türk edebiyatına neler kattı? "Suç ve Ceza" romanı İle "Reis Bey" piyesinin benzer yanları nelerdir? İki Mısra Arası'na bu hafta, Akademisyen Mehmet Güneş konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 53. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

14:00 Necip Fazıl'ın Şiir Dünyası

28:00 Necip Fazıl Kısakürek'in Tiyatro Yazarlığı

32:00 Ruh Çilesinin Sahne Destanı: "Bir Adam Yaratmak"

41:00 "Suç ve Ceza" Romanı İle "Reis Bey" Piyesinin Benzer Yanları

48:00 Necip Fazıl'ın Biyografik Tiyatroları

52:00 Türler arası İlişkiler Ekseninde "Necip Fazıl Kısakürek"