54. Bölüm | Şiirin Etkileyiciliği

Bu bölümde Şair / Yazar Şafak Çelik ile şiirin etkileyiciliği konuşuldu.

Şiir nedir? Şiirin mevsimi var mı? Şiirde nasıl bir etkileyicilik var? Şiir bir nefis terbiyesi midir? Sosyal medyada viral olan "Ben Neyim" şiiri nasıl yorumlanabilir? Şiir, söylemin imkanlarını genişletmek midir? İstikametimizi şiirle bulabilecek miyiz?

İki Mısra Arası'na bu hafta, Şair / Yazar Şafak Çelik, konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 54. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 İki Mısra Arası, Mehmet Akif Ersoy Müzesi'nde

06:00 Şiirin mevsimi var mı?

14:00 Şiirde nasıl bir etkileyicilik var?

21:00 Şiirde taklit süreci

25:00 İki Mısra Arası, Mehmet Akif Ersoy Müzesi'nde

41:00 Şiir bir nefis terbiyesi midir?

45:00 Sosyal Medyada Viral Olan "Ben Neyim" Şiiri

50:00 Şiir, söylemin imkanlarını genişletmek midir?

55:00 İstikametimizi şiirle bulabilecek miyiz?