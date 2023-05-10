55. Bölüm | Cahit Zarifoğlu

Bu bölümde Akademisyen Alim Kahraman ile "Cahit Zarifoğlu" konuşuldu.

Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinde imgeci anlayış ve anlam kapalılığı sebebi nedir? Cahit Zarifoğlu'nun Sezai Karakoç'tan ve Necip Fazıl Kısakürek'ten nasıl etkilendi?

İki Mısra Arası'na bu hafta, Akademisyen Alim Kahraman konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 55. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Yürek safında bir şair: Cahit Zarifoğlu

10:00 Cahit Zarifoğlu'nun hayatının eserlerine yansıması

13:00 Cahit Zarifoğlu ve Yedi Güzel Adam

17:00 Cahit Zarifoğlu'nun Sanatçı Kişiliği

24:00 Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinde imgeci anlayış ve anlam kapalılığı

32:00 Cahit Zarifoğlu'nun Sezai Karakoç'tan ve Necip Fazıl Kısakürek'ten etkilenmesi

43:00 Yürek Safında Bir Şair: Cahit Zarifoğlu

46:00 Cahit Zarifoğlu "Nacar" Şiiri