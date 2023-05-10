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55. Bölüm | Cahit Zarifoğlu
Bu bölümde Akademisyen Alim Kahraman ile "Cahit Zarifoğlu" konuşuldu.
Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinde imgeci anlayış ve anlam kapalılığı sebebi nedir? Cahit Zarifoğlu'nun Sezai Karakoç'tan ve Necip Fazıl Kısakürek'ten nasıl etkilendi?
İki Mısra Arası'na bu hafta, Akademisyen Alim Kahraman konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 55. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
02:00 Yürek safında bir şair: Cahit Zarifoğlu
10:00 Cahit Zarifoğlu'nun hayatının eserlerine yansıması
13:00 Cahit Zarifoğlu ve Yedi Güzel Adam
17:00 Cahit Zarifoğlu'nun Sanatçı Kişiliği
24:00 Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinde imgeci anlayış ve anlam kapalılığı
32:00 Cahit Zarifoğlu'nun Sezai Karakoç'tan ve Necip Fazıl Kısakürek'ten etkilenmesi
43:00 Yürek Safında Bir Şair: Cahit Zarifoğlu
46:00 Cahit Zarifoğlu "Nacar" Şiiri