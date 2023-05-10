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56. Bölüm | Cahit Sıtkı Tarancı
Bu bölümde Şaban Sağlık ile "Cahit Sıtkı Tarancı" konuşuldu.
Cahit Sıtkı'nın şiir ve hikayelerindeki ana izlekler nelerdir? Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde ölüm korkusu, yalnızlık ve sevgi temalarının sebebi nedir? Cahit Sıtkı'nın hikayeleri neden şiirlerinin gölgesinde kaldı? Cahit Sıtkı'nın şiirlerinde otobiyografik unsurlar nelerdir?
İki Mısra Arası'na bu hafta Akademisyen Şaban Sağlık, konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 56. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
03:30 Şiire adanmış bir ömür: Cahit Sıtkı Tarancı
10:00 Cahit Sıtkı'nın şiir ve hikayelerindeki ana izlekler
16:00 Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde ölüm korkusu, yalnızlık ve sevgi
22:00 Cahit Sıtkı Tarancı "Otuz Beş Yaş" Şiiri
25:30 Yaş 35 yolun yarısı mıdır?
29:30 Cahit Sıtkı'nın şiir ve hikayelerindeki ana izlekler
31:30 Cahit Sıtkı'nın hikayeleri neden şiirlerin gölgesinde kaldı?
43:00 Cahit Sıtkı'nın şiirlerinde otobiyografik unsurlar
45:00 Cahit Sıtkı ile Ziya Osman Saba Dostluğu
47:30 Cahit Sıtkı'nın hikayelerinde hatıra davası
51:00 Cahit Sıtkı'nın "Ben Ölecek Adam Değilim" Şiiri