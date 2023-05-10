56. Bölüm | Cahit Sıtkı Tarancı

Bu bölümde Şaban Sağlık ile "Cahit Sıtkı Tarancı" konuşuldu.

Cahit Sıtkı'nın şiir ve hikayelerindeki ana izlekler nelerdir? Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde ölüm korkusu, yalnızlık ve sevgi temalarının sebebi nedir? Cahit Sıtkı'nın hikayeleri neden şiirlerinin gölgesinde kaldı? Cahit Sıtkı'nın şiirlerinde otobiyografik unsurlar nelerdir?

İki Mısra Arası'na bu hafta Akademisyen Şaban Sağlık, konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 56. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

03:30 Şiire adanmış bir ömür: Cahit Sıtkı Tarancı

10:00 Cahit Sıtkı'nın şiir ve hikayelerindeki ana izlekler

16:00 Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirlerinde ölüm korkusu, yalnızlık ve sevgi

22:00 Cahit Sıtkı Tarancı "Otuz Beş Yaş" Şiiri

25:30 Yaş 35 yolun yarısı mıdır?

29:30 Cahit Sıtkı'nın şiir ve hikayelerindeki ana izlekler

31:30 Cahit Sıtkı'nın hikayeleri neden şiirlerin gölgesinde kaldı?

43:00 Cahit Sıtkı'nın şiirlerinde otobiyografik unsurlar

45:00 Cahit Sıtkı ile Ziya Osman Saba Dostluğu

47:30 Cahit Sıtkı'nın hikayelerinde hatıra davası

51:00 Cahit Sıtkı'nın "Ben Ölecek Adam Değilim" Şiiri