57. Bölüm | Şiirin Gerçeklikle İlişkisi

Bu bölümde Şair Ziya Karatekin ile "Şiirin Rengi ve Ruhu" konuşuldu.

Şiirin gerçeklikle ilişkisi nedir? Şiir, durdukça yıllanır mı? Şair, şiirlerinden tanınır mı? İki Mısra Arası'na bu hafta Şair Ziya Karatekin, konuk oldu.

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 57. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

08:00 Ziya Karatekin'in "Baba - Oğul Şiiri"

13:00 Şiirin gerçeklikle ilişkisi

17:30 Şiirin rengi ve ruhu

22:00 Şiir, durdukça yıllanır mı?

28:00 Şair, şiirlerinden tanınır mı?

35:00 Ziya Karatekin'in "Bir Martı Suiti" Şiiri