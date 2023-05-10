58. Bölüm | Mehmet Akif Ersoy

Bu bölümde Mehmet Cemal Çiftçigüzeli ile "Mehmet Akif Ersoy'un Fikir ve Şiir Dünyası" konuşuldu.

Mehmet Akif Ersoy, Dirvas şiirinde ne anlatıyor? İki Mısra Arası'na bu hafta Mehmet Cemal Çiftçigüzeli konuk oldu.

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 58. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

05:00 Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyası

12:00 Gönüllerde Yaşayan Şair: Mehmet Akif Ersoy

16:00 Mehmet Akif Ersoy'un teşkilatı mahsusa dönemleri

19:45 Mehmet Akif Ersoy'un fikir ve şiir dünyası

22:45 Mehmet Akif Ersoy, Dirvas şiirinde ne anlatıyor?

37:00 İstiklal Şairi "Mehmet Akif Ersoy"

54:00 Gönüllerde Yaşayan Şair: Mehmet Akif Ersoy