Otomatik Oynat
59. Bölüm | Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan
Bu bölümde Doç. Dr. Hasan Kaya ile "Adile Sultan'ın Şiirleri" konuşuldu.
İki Mısra Arası'nda bu hafta Osmanlı Hanedanı'nda bir kadın şair: Adile Sultan'ın şiirleri konuşuldu. İki Mısra Arası'na bu hafta, Doç. Dr. Hasan Kaya konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 59. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
04:00 Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan
09:00 Osmanlı Hanedanında Şiir
16:00 Adile Sultan'ın şiirleri
30:00 Adile Sultan'ın yazmış olduğu naatlar
33:00 Adile Sultan'ın şiirlerinde dini hassasiyet
46:00 Adile Sultan'ın şiirlerinden örnekler
52:00 Adile Sultan'ın hayırseverliği