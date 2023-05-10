59. Bölüm | Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan

Bu bölümde Doç. Dr. Hasan Kaya ile "Adile Sultan'ın Şiirleri" konuşuldu.

İki Mısra Arası'nda bu hafta Osmanlı Hanedanı'nda bir kadın şair: Adile Sultan'ın şiirleri konuşuldu. İki Mısra Arası'na bu hafta, Doç. Dr. Hasan Kaya konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 59. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

04:00 Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan

09:00 Osmanlı Hanedanında Şiir

16:00 Adile Sultan'ın şiirleri

30:00 Adile Sultan'ın yazmış olduğu naatlar

33:00 Adile Sultan'ın şiirlerinde dini hassasiyet

46:00 Adile Sultan'ın şiirlerinden örnekler

52:00 Adile Sultan'ın hayırseverliği