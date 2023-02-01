61. Bölüm | Şiirde İmge

Görsel şiir neden şiir kabul edilmez? İmge şiirde nasıl yer alır? Şiirde anlam ve lafız nasıl şekillenir?

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Şiirde İmge" konuşuldu. İki Mısra Arası'na bu hafta, Şair ve Yazar Prof. Dr. Can Habip Türk konuk oldu.

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 61. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:30 Görsel şiir neden şiir kabul edilmez?

10:00 Şiirde imge

12:00 İmge şiirde nasıl yer alır?

16:30 Orhan Veli'nin "İstanbul'u Dinliyorum" şiirinde imge

23:00 Mecaz ve imge ilişkisi

30:00 Şiirde hakikat

32:30 Şiirde anlam ve lafz nasıl şekillenir?

39:00 Modern şiirde imge