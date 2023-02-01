62. Bölüm | Türk Şiirinde Modernleşme

Türk şiirinde modernleşme nasıl başladı? Sezai Karakoç'tan İkinci Yeni akımında nasıl yer aldı? Ahmet Haşim, İkinci Yeni'nin öncüsü müdür? Türk edebiyatında dergicilik nasıl başladı? İki Mısra Arası'nda bu hafta "Türk Şiirinde Modernleşme" konuşuldu.
İki Mısra Arası'na bu hafta, Şair / Yazar Aykut Nasip Kelebek konuk oldu.
Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 62. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
02:00 Aykut Nasip Kelebek kimdir?
06:20 Genç Şaire / Aykut Nasip Kelebek
13:15 Türk şiirinde modernleşme
24:40 Ahmet Haşim, İkinci Yeninin Öncüsü müdür?
27:30 Doğu ve Batı Şiiri
32:15 Usta Şaire / Aykut Nasip Kelebek
34:00 Sezai Karakoç'tan İkinci Yeniye
45:00 Türk Edebiyatında Kültür Yazıları
49:00 Türk edebiyatında dergicilik