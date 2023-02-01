62. Bölüm | Türk Şiirinde Modernleşme

Ahmet Haşim, İkinci Yeni'nin öncüsü müdür?

01 Şubat 2023 | 14:06
VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk şiirinde modernleşme nasıl başladı? Sezai Karakoç'tan İkinci Yeni akımında nasıl yer aldı? Ahmet Haşim, İkinci Yeni'nin öncüsü müdür? Türk edebiyatında dergicilik nasıl başladı? İki Mısra Arası'nda bu hafta "Türk Şiirinde Modernleşme" konuşuldu.

İki Mısra Arası'na bu hafta, Şair / Yazar Aykut Nasip Kelebek konuk oldu.

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 62. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Aykut Nasip Kelebek kimdir?

06:20 Genç Şaire / Aykut Nasip Kelebek

13:15 Türk şiirinde modernleşme

24:40 Ahmet Haşim, İkinci Yeninin Öncüsü müdür?

27:30 Doğu ve Batı Şiiri

32:15 Usta Şaire / Aykut Nasip Kelebek

34:00 Sezai Karakoç'tan İkinci Yeniye

45:00 Türk Edebiyatında Kültür Yazıları

49:00 Türk edebiyatında dergicilik

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