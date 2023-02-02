66. Bölüm | Sinema ve Edebi Uyarlamalar

Sinema neden edebiyata başvurur? Sinemaya edebi uyarlamalar nasıl uygulanıyor? Sonsuzluk ve Bir gün ile Yaban Çilekleri filmindeki ortak temalar nelerdir? İki Mısra Arası'na bu hafta "Öyküler ve Gerçek Yaşam" konuşuldu.
Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Akademisyen Mehmet Güneş konuk oldu.
İki Mısra Arası 66. bölümü ile sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
02:00 Edebiyat ve sinema ilişkisi
06:00 Sinema ve edebi uyarlamalar
09:00 "Sevmek Zamanı" filminde surete aşık olma teması
17:00 Sonsuzluk ve Bir Gün: Bir Şairin Yarını
21:00 Sonsuzluk ve Bir gün ile Yaban Çilekleri filmindeki ortak temalar
24:30 Sonsuzluk ve bir gün: Zaman bir bütün mü?
27:00 Cennetin Rengi filminde dramatik ögeler
31:00 Sinema, Edebiyat ve Metinlerarasılık
38:20 Bir filmi okumak: Milcho Manchevskı ile yağmurdan önce