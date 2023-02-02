66. Bölüm | Sinema ve Edebi Uyarlamalar

Sinema neden edebiyata başvurur? Sinemaya edebi uyarlamalar nasıl uygulanıyor? Sonsuzluk ve Bir gün ile Yaban Çilekleri filmindeki ortak temalar nelerdir? İki Mısra Arası'na bu hafta "Öyküler ve Gerçek Yaşam" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Akademisyen Mehmet Güneş konuk oldu.

İki Mısra Arası 66. bölümü ile sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Edebiyat ve sinema ilişkisi

06:00 Sinema ve edebi uyarlamalar

09:00 "Sevmek Zamanı" filminde surete aşık olma teması

17:00 Sonsuzluk ve Bir Gün: Bir Şairin Yarını

21:00 Sonsuzluk ve Bir gün ile Yaban Çilekleri filmindeki ortak temalar

24:30 Sonsuzluk ve bir gün: Zaman bir bütün mü?

27:00 Cennetin Rengi filminde dramatik ögeler

31:00 Sinema, Edebiyat ve Metinlerarasılık

38:20 Bir filmi okumak: Milcho Manchevskı ile yağmurdan önce