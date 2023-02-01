67. Bölüm | Edebiyat ve Sinema İlişkisi

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Edebiyat ve Sinema İlişkisi" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Akademisyen Mehmet Güneş konuk oldu. İki Mısra Arası 67. bölümü ile sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

03:00 Edebiyat ve sinema ilişkisi

08:00 Albert Camus'un yabancı romanıyla Yazgı filminin karşılaştırılması

10:10 Anayurt Oteli filminde bireyin yalnızlaşması

18:30 Karanlıkta dans filminde öne çıkan temalar

22:45 Andrey Zvyagıntsev'in "Dönüş" filmi incelemesi

25:30 Sinema ve edebi uyarlamalar

29:15 Bir absürt tiyatro: Godot'yu Beklerken

32:45 Yönetmen Metin Erksan'ın kadın Hamlet filmi

38:20 Bir umut arayışı: Bisiklet Hırsızları