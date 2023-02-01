67. Bölüm | Edebiyat ve Sinema İlişkisi

Anayurt Oteli filminde bireyin yalnızlaşması nasıl işlendi?

01 Şubat 2023 | 19:54
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İki Mısra Arası'nda bu hafta "Edebiyat ve Sinema İlişkisi" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Akademisyen Mehmet Güneş konuk oldu. İki Mısra Arası 67. bölümü ile sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

03:00 Edebiyat ve sinema ilişkisi

08:00 Albert Camus'un yabancı romanıyla Yazgı filminin karşılaştırılması

10:10 Anayurt Oteli filminde bireyin yalnızlaşması

18:30 Karanlıkta dans filminde öne çıkan temalar

22:45 Andrey Zvyagıntsev'in "Dönüş" filmi incelemesi

25:30 Sinema ve edebi uyarlamalar

29:15 Bir absürt tiyatro: Godot'yu Beklerken

32:45 Yönetmen Metin Erksan'ın kadın Hamlet filmi

38:20 Bir umut arayışı: Bisiklet Hırsızları

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