67. Bölüm | Edebiyat ve Sinema İlişkisi

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Edebiyat ve Sinema İlişkisi" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Akademisyen Mehmet Güneş konuk oldu. İki Mısra Arası 67. bölümü ile sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
03:00 Edebiyat ve sinema ilişkisi
08:00 Albert Camus'un yabancı romanıyla Yazgı filminin karşılaştırılması
10:10 Anayurt Oteli filminde bireyin yalnızlaşması
18:30 Karanlıkta dans filminde öne çıkan temalar
22:45 Andrey Zvyagıntsev'in "Dönüş" filmi incelemesi
25:30 Sinema ve edebi uyarlamalar
29:15 Bir absürt tiyatro: Godot'yu Beklerken
32:45 Yönetmen Metin Erksan'ın kadın Hamlet filmi
38:20 Bir umut arayışı: Bisiklet Hırsızları