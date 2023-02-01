68. Bölüm | Türk Romanında Moda ve Toplumsal Değişim

Türk romanında moda ve toplumsal değişim anlayışı nasıl başladı? Romanlarda modanın doğuşu ve bireysel hayata etkileri nelerdir? Moda Türk romanlarında nasıl yer aldı? Romanlarda kılık kıyafet ve moda nasıl işlendi? Modanın sirayet etmediği bir toplum var mıdır? Moda, romanlardaki ilişkileri nasıl etkiledi?

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Türk Romanında Moda ve Toplumsal Değişim" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Akademisyen - Yazar Çilem Tercüman konuk oldu.

İki Mısra Arası 68. bölümü ile sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Türk romanında moda ve toplumsal değişim

10:00 Romanlarda modanın doğuşu ve bireysel hayata etkileri

14:30 "Moda" Türk romanlarında nasıl yer aldı?

27:00 Romanlarda kılık kıyafet ve moda nasıl işlendi?

30:30 Modanın sirayet etmediği bir toplum var mıdır?

33:30 Moda, romanlardaki ilişkileri nasıl etkiledi?

37:15 Modanın şekillendirdiği bedenler

41:00 Semt ve mimaride moda