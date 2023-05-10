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69. Bölüm | Çocuk Edebiyatı
İki Mısra Arası'nın bu bölümünde Yazar Salih Zengin ile "Çocuk Kitaplarındaki Subliminal Mesajlar" konuşuldu.
İki Mısra Arası'nda bu hafta "Çocuk Kitaplarındaki Subliminal Mesajlar" konuşuldu.
Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programa Yazar Salih Zengin konuk oldu.
İki Mısra Arası 69. bölümü ile yayında...
00:00 İki Mısra Arası
02:00 Çocuk Edebiyatı İçinde Çocukların Hayat Tecrübeleri
16:00 Çocuk Kitaplarında Kullanılan Lakaplar
29:00 Çocuk Kitaplarındaki Kapakların Önemi
31:00 Çocuk Kitaplarındaki Subliminal Mesajlar