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70. Bölüm | Necip Tosun Öykücülüğü
Bu bölümde Yazar Necip Tosun ile "Öykücülüğün Önemi" konuşuldu.
Türk edebiyatına dair önemli sohbetlerin yapıldığı İki Mısra Arası programına bu hafta Öykücü / Yazar Necip Tosun konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 70. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
03:00 Necip Tosun Öykücülüğü
07:30 Yazar, öykü karakterlerini neye göre belirler?
13:20 Kaleme alınan bir eser yazardan bağımsız mıdır?
23:00 Hikaye ve öykü arasındaki fark nedir?
39:00 Yazar, kendi öykülerine yabancılaşır mı?
47:00 Öykülerde belirsizlik estetiği
53:00 İyi öykü yazan iyi şiir de yazabilir mi?
56:00 Rasim Özdenören'in Türk Öykücülüğündeki Yeri