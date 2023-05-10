79. Bölüm | Sezai Karakoç ve İkinci Yeni

Karakoç "Evin ölümü medeniyetin ölümüdür "derken ne anlatmak istiyor?

Sezai Karakoç Doğu ve Batı'yı nasıl tanımlar? Karakoç, İkinci Yeni'nin neresinde? Sezai Karakoç'un medeniyet tasavvuru nedir? Karakoç "Evin ölümü medeniyetin ölümüdür "derken ne anlatmak istiyor? Sezai Karakoç okumalarına nereden başlanılmalı? İki Mısra Arası'na bu hafta, Prof. Dr. Turan Karataş konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 79. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

03:00 Diriliş perspektifinin başlangıç noktası: Sezai Karakoç

10:00 Karakoç, İkinci Yeni'nin neresinde?

11:00 İkinci Yeniciler ve Pazar Postası

22:00 Sezai Karakoç Doğu ve Batı'yı nasıl tanımlar?

23:30 Sezai Karakoç'un düşünce vereni: Diriliş

24:30 Karakoç'un masal şiirinde anlatılan "Doğunun Yedi Oğlu"

31:00 Sezai Karakoç'un millet anlayışı: İslam Milliyeti

34:00 Sezai Karakoç'un medeniyet tasavvuru

35:00 Karakoç "Evin ölümü medeniyetin ölümüdür "derken ne anlatmak istiyor?

43:00 Sezai Karakoç okumalarına nereden başlanılmalı?