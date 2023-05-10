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Roman ve Öyküler Ekseninde İnsan | İki Mısra Arası 10 Mayıs 2023 05:05
İki Mısra Arası I Öykü ve Hayat Arasındaki Sınırlar 04 Mayıs 2023 09:05
Modern Türk edebiyatında "Rumeli" | İki Mısra Arası 17 Nisan 2023 06:04
Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği | İki Mısra Arası 23 Nisan 2023 03:04
Son Klasik Türk Şairlerinden "Ali Emiri" | İki Mısra Arası (95. Bölüm) 03 Nisan 2023 12:04
94. Bölüm | Hz. Peygamber Sevgisi ve Edebiyat 05 Nisan 2023 10:04
93. Bölüm | II. Bayezid Dönemi Edebiyatı 24 Mart 2023 12:03
92. Bölüm | Şairler ve İlk Dizeleri 18 Mart 2023 12:03
91. Bölüm | Şairlerin Nazarından Geçmiş Depremler 18 Mart 2023 12:03
90. Bölüm I Edebiyatımızda depremin izleri 21 Şubat 2023 09:02
89. Bölüm | Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi 08 Mart 2023 02:03
88. Bölüm | Roman Sanatı ve Toplum 08 Mart 2023 02:03
87. Bölüm | Yunus Karadağ 08 Mart 2023 02:03
86. Bölüm | Hz. Yusuf Kıssası 08 Mart 2023 02:03
85. Bölüm | Oğuz Atay ve Varoluşsal Endişeler 08 Mart 2023 02:03
83. Bölüm | Kendilik ve Edebiyat 08 Mart 2023 02:03
82. Bölüm I L Çizen Adam 08 Mart 2023 02:03
81. Bölüm | Edebiyat Sosyolojisi 21 Mayıs 2023 03:05
80. Bölüm | Sait Faik Abasıyanık 21 Mayıs 2023 03:05
79. Bölüm | Sezai Karakoç ve İkinci Yeni 21 Mayıs 2023 03:05
78. Bölüm | Sezai Karakoç 21 Mayıs 2023 02:05
77. Bölüm | Hayatı Şiirle Yaşamak 21 Mayıs 2023 01:05
76. Bölüm | Edebiyatta Modernizm ve Gelenek İlişkisi 21 Mayıs 2023 01:05
75. Bölüm | Yeni bir inşa faaliyeti: Çeviri 21 Mayıs 2023 01:05
74. Bölüm | Türk Romanının Tipolojisi 21 Mayıs 2023 01:05
73. Bölüm | Tarih Yazıcılığı 21 Mayıs 2023 01:05
72. Bölüm | Şeyh Galip'ten Hüsn ü Aşk'a 21 Mayıs 2023 01:05
71. Bölüm | Divan Şairinin Mevsimi 21 Mayıs 2023 01:05
70. Bölüm | Necip Tosun Öykücülüğü 19 Mayıs 2023 09:05
69. Bölüm | Çocuk Edebiyatı 19 Mayıs 2023 09:05
68. Bölüm | Türk Romanında Moda ve Toplumsal Değişim 08 Mart 2023 02:03
67. Bölüm | Edebiyat ve Sinema İlişkisi 08 Mart 2023 02:03
66. Bölüm | Sinema ve Edebi Uyarlamalar 08 Mart 2023 02:03
65. Bölüm | Şiirin İçindeki Hayat 08 Mart 2023 02:03
64. Bölüm | Edebiyat ve Eğitim 08 Mart 2023 02:03
63. Bölüm | Edebiyat ve Şiir 08 Mart 2023 02:03
62. Bölüm | Türk Şiirinde Modernleşme 08 Mart 2023 02:03
61. Bölüm | Şiirde İmge 08 Mart 2023 02:03
60. Bölüm | Şiirin Tanımında Öznellik 08 Mart 2023 02:03
59. Bölüm | Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan 17 Mayıs 2023 03:05
58. Bölüm | Mehmet Akif Ersoy 18 Mayıs 2023 06:05
57. Bölüm | Şiirin Gerçeklikle İlişkisi 19 Mayıs 2023 04:05
56. Bölüm | Cahit Sıtkı Tarancı 18 Mayıs 2023 06:05
55. Bölüm | Cahit Zarifoğlu 17 Mayıs 2023 03:05
54. Bölüm | Şiirin Etkileyiciliği 17 Mayıs 2023 03:05
53. Bölüm | Necip Fazıl Kısakürek 18 Mayıs 2023 04:05
52. Bölüm I Görülmeyen Modern "Cenap Şahabettin" 17 Mayıs 2023 03:05
51. Bölüm | Şiir ve Hayat Dengesi 17 Mayıs 2023 03:05
50. Bölüm I Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu 17 Mayıs 2023 04:05
49. Bölüm | Küçürek Öykünün Özellikleri 17 Mayıs 2023 01:05
48. Bölüm | Edebiyatımızda İstanbul 18 Mayıs 2023 04:05
47. Bölüm I Modern Türk Şiirinde Naatlar 17 Mayıs 2023 03:05
46. Bölüm | Edebiyatımızda Ramazan Yansımaları 18 Mayıs 2023 04:05
45. Bölüm | Kahve ve Kahvehane Kültürü 17 Mayıs 2023 01:05
44. Bölüm | Şiirin Kuşaklar Arası Aktarımı 08 Mart 2023 02:03
43. Bölüm | Öyküler ve Gerçek Yaşam 08 Mart 2023 02:03
42. Bölüm I Divan Şiirinde Giyim Guşam I İki Mısra Arası 08 Mart 2023 02:03
41. Bölüm | Yeni Edebiyat ve Modern Öykü 08 Mart 2023 02:03
40. Bölüm | Yaşamla Bütünleşen Şiir 08 Mart 2023 02:03
39. Bölüm | Türkü Sözlerinin Şiir Değeri 15 Mayıs 2023 06:05
38. Bölüm | Serap Kadıoğlu 15 Mayıs 2023 06:05
37. Bölüm | Hızırla Kırk Saat 17 Mayıs 2023 01:05
36. Bölüm I Çok Sesli Şiir Geleneği 01 Mart 2023 03:03
35. Bölüm I Nazirecilik Geleneği 01 Mart 2023 03:03
34. Bölüm I Çocuk Edebiyatı 01 Mart 2023 03:03
33. Bölüm I Türk Şiirinde Modernleşme 01 Mart 2023 03:03
32. Bölüm I Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı 01 Mart 2023 03:03
31. Bölüm I Cihan Aktaş 01 Mart 2023 03:03
30. Bölüm I Naime Erkovan 01 Mart 2023 03:03
29. Bölüm I Saadettin Acar 01 Mart 2023 03:03
28. Bölüm I Mehmet Narlı 01 Mart 2023 03:03
27. Bölüm I Abdullah Harmancı 01 Mart 2023 03:03
26. Bölüm I Hakan Arslanbenzer 01 Mart 2023 03:03
25. Bölüm I Recep Garip 01 Mart 2023 03:03
24. Bölüm I Ersin Nazif Gürdoğan 01 Mart 2023 03:03
23. Bölüm I Yıldız Ramazanoğlu 01 Mart 2023 03:03
22. Bölüm I Türk Edebiyatında Destan, Hikaye ve Masallar 01 Mart 2023 03:03
21. Bölüm I Bülent Parlak 01 Mart 2023 03:03
20. Bölüm I Rasim Özdenören üslubu 01 Mart 2023 03:03
19. Bölüm I Rasim Özdenören 01 Mart 2023 03:03
18. Bölüm I Ali Haydar Haksal 01 Mart 2023 03:03
17. Bölüm I Ercan Yılmaz 01 Mart 2023 03:03
16. Bölüm I Adem Turan 01 Mart 2023 03:03
15. Bölüm I Hasibe Çerko 01 Mart 2023 03:03
14. Bölüm I Cengizhan Orakçı 01 Mart 2023 03:03
13. Bölüm I Hüseyin Akın 01 Mart 2023 03:03
12. Bölüm I Şakir Kurtulmuş 01 Mart 2023 03:03
11. Bölüm Alim I Kahraman 01 Mart 2023 03:03
10. Bölüm I Özcan Ünlü 01 Mart 2023 03:03
9. Bölüm I Mustafa Özçelik 01 Mart 2023 03:03
8. Bölüm I Mehmet Nuri Yardım 01 Mart 2023 03:03
7. Bölüm I Dursun Ali Tökel 01 Mart 2023 03:03
6. Bölüm I Ali Ayçil 01 Mart 2023 03:03
5. Bölüm I Dursun Gürlek 01 Mart 2023 03:03
4. Bölüm I Hasan Akay 01 Mart 2023 03:03
3. Bölüm I Şeref Akbaba 01 Mart 2023 03:03
2. Bölüm I Ali Ural 01 Mart 2023 03:03
1. Bölüm I Nurullah Genç 01 Mart 2023 03:03

79. Bölüm | Sezai Karakoç ve İkinci Yeni

Karakoç "Evin ölümü medeniyetin ölümüdür "derken ne anlatmak istiyor?

Sezai Karakoç Doğu ve Batı'yı nasıl tanımlar? Karakoç, İkinci Yeni'nin neresinde? Sezai Karakoç'un medeniyet tasavvuru nedir? Karakoç "Evin ölümü medeniyetin ölümüdür "derken ne anlatmak istiyor? Sezai Karakoç okumalarına nereden başlanılmalı? İki Mısra Arası'na bu hafta, Prof. Dr. Turan Karataş konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 79. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

03:00 Diriliş perspektifinin başlangıç noktası: Sezai Karakoç

10:00 Karakoç, İkinci Yeni'nin neresinde?

11:00 İkinci Yeniciler ve Pazar Postası

22:00 Sezai Karakoç Doğu ve Batı'yı nasıl tanımlar?

23:30 Sezai Karakoç'un düşünce vereni: Diriliş

24:30 Karakoç'un masal şiirinde anlatılan "Doğunun Yedi Oğlu"

31:00 Sezai Karakoç'un millet anlayışı: İslam Milliyeti

34:00 Sezai Karakoç'un medeniyet tasavvuru

35:00 Karakoç "Evin ölümü medeniyetin ölümüdür "derken ne anlatmak istiyor?

43:00 Sezai Karakoç okumalarına nereden başlanılmalı?

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