80. Bölüm | Sait Faik Abasıyanık

Sait Faik, "Yazmasaydım deli olacaktım" derken ne anlatmak istiyordu?

Sait Faik, "Yazmasaydım deli olacaktım" derken ne anlatmak istiyordu? İki Mısra Arası'nda bu hafta, "Sait Faik Abasıyanık" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Şair / Yazar Ali Ayçil, Akademisyen Şaban Sağlık ve Öykücü / Yazar Handan Acar Yıldız oldu.

İki Mısra Arası 80. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Sait Faik, "Yazmasaydım deli olacaktım" derken ne anlatmak istiyordu?

05:00 Yazmak bir ihtiyaç mıdır?

27:00 Edebi türlerin komşuluk ilişkileri