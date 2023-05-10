81. Bölüm | Edebiyat Sosyolojisi

Bu bölüme Şair / Yazar Ali Ayçil, Akademisyen Şaban Sağlık ve Öykücü / Yazar Handan Acar Yıldız konuk oldu.

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Edebiyat Sosyolojisi" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Şair / Yazar Ali Ayçil, Akademisyen Şaban Sağlık ve Öykücü / Yazar Handan Acar Yıldız oldu.

İki Mısra Arası 81. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

09:00 Şairin beni toplumun bizi cümlesi ne anlatır?

24:00 Şiir yazarıyla bağdaşık mıdır?

38:00 İlk sosyal medyacılar şairler ve yazarlar mıdır?