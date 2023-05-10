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84. Bölüm | Abide Şahsiyet: Mehmet Akif Ersoy
Bu bölümde Yazar Aziz Erdoğan ile "Mehmet Akif Ersoy" konuşuldu.
İki Mısra Arası'na bu hafta, Yazar Aziz Erdoğan konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 84. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
02:00 Abide şahsiyet: Mehmet Akif Ersoy
09:00 Bir hisli yürek: Mehmet Akif Ersoy
15:00 Mehmet Akif Ersoy'u tanımak ve anlamak
19:00 Bir merhamet şairi: Mehmet Akif Ersoy
27:00 Kararlı, karakterli, sözü sağlam bir genç: Dirvas
31:30 Mehmet Akif'in şiirlerinde "Asım'ın Nesli"
35:00 Kitap gibi gençlerin hikayesi: Dirvas
37:00 Mehmet Akif'in Asım'ı ve nesil çatışması
38:00 Mehmet Akif'in Asım'ında toplumsal meseleler