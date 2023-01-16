86. Bölüm | Hz. Yusuf Kıssası

İki Mısra Arası'nda bu hafta "Hz. Yusuf Kıssası" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Prof. Dr. Mücahit Kaçar oldu.

İki Mısra Arası 86. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

07:00 Düş ve edebiyat bağlamında Hz. Yusuf kıssası

11:00 Edebiyatımızda düşsel anlatımların kaynağı olarak Hz. Yusuf kıssası

15:00 Şairlerin dünyasında düşsel unsurlar ve rüyalar

19:00 Hz. Yusuf kıssası hakkında yazılan Mesnevilerin kaynağı

21:30 Tevrat ve Kur'an'da Hz. Yusuf mukayesesi

24:00 Edebiyatımızda Hz. Yusuf ve Züleyha

27:00 Rüyalar edebiyatımızda neden önemli bir yer tutuyor?

30:00 Hz. Yusuf'un rüya tabirciliği şairler tarafından nasıl yorumlanır?

33:00 Hz. Yusuf kıssasında rüya motifi

34:00 Hz. Yusuf kıssasında kuyu ve zindan motifi

41:00 Türk edebiyatında Züleyha'nın aşkı Hz. Yusuf tarafından karşılık buldu mu?