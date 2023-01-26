88. Bölüm | Roman Sanatı ve Toplum

Büyük Türk romanını oluşturan unsurlar nelerdir?

26 Ocak 2023 | 15:00
VİDEO DEVAM EDİYOR

İki Mısra Arasında programının yeni bölümünde Prof. Dr. Durali Yılmaz ile Türk romanını doğuşu konuşuldu. İki Mısra Arası'na bu hafta, Prof. Dr. Durali Yılmaz konuk oldu.

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 88. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası

00:50 Prof. Dr. Durali Yılmaz'ın hayatı

02:40 Roman sanatı ve toplum

05:10 Türk romanının doğuşu

09:00 Dünyanın ilk romanı

11:00 Toplumsal bilgi ve deneyim kaynağı olarak roman

15:00 Roman sanatı ve toplum

17:45 Batılı anlamda roman

23:00 Roman dünyasında komlepksten çıkabildik mi?

24:50 Roman sanatı ve toplum

30:00 Geleneğimizi yok saymak

31:45 Büyük Türk romanını oluşturan unsurlar

44:45 Türk romanında medeniyet ve tasavvuftan beslenmenin önemi

46:30 Türk romanı hangi kaynaklardan beslenmeli?

51:00 Şarkın büyük eksikliği

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

35. Bölüm I Nazirecilik Geleneği
35. Bölüm I Nazirecilik Geleneği 20 Ağustos 2022 | 21:40
36. Bölüm I Çok Sesli Şiir Geleneği
36. Bölüm I Çok Sesli Şiir Geleneği 18 Ağustos 2022 | 12:40
İki Mısra Arası - L Çizen Adam
İki Mısra Arası - L Çizen Adam 29 Aralık 2022 | 15:34
İki Mısra Arası | Kendilik ve Edebiyat
İki Mısra Arası | Kendilik ve Edebiyat 28 Aralık 2022 | 06:41
İki Mısra Arası | Oğuz Atay ve Varoluşsal Endişeler
İki Mısra Arası | Oğuz Atay ve Varoluşsal Endişeler 04 Ocak 2023 | 23:18
İki Mısra Arası | Hz. Yusuf Kıssası
İki Mısra Arası | Hz. Yusuf Kıssası 16 Ocak 2023 | 17:45
87. Bölüm | Yunus Karadağ
87. Bölüm | Yunus Karadağ 20 Ocak 2023 | 14:51
88. Bölüm | Roman Sanatı ve Toplum
88. Bölüm | Roman Sanatı ve Toplum 26 Ocak 2023 | 14:53