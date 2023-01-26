88. Bölüm | Roman Sanatı ve Toplum

İki Mısra Arasında programının yeni bölümünde Prof. Dr. Durali Yılmaz ile Türk romanını doğuşu konuşuldu. İki Mısra Arası'na bu hafta, Prof. Dr. Durali Yılmaz konuk oldu.
Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 88. bölümüyle yayında...
00:00 İki Mısra Arası
00:50 Prof. Dr. Durali Yılmaz'ın hayatı
02:40 Roman sanatı ve toplum
05:10 Türk romanının doğuşu
09:00 Dünyanın ilk romanı
11:00 Toplumsal bilgi ve deneyim kaynağı olarak roman
15:00 Roman sanatı ve toplum
17:45 Batılı anlamda roman
23:00 Roman dünyasında komlepksten çıkabildik mi?
24:50 Roman sanatı ve toplum
30:00 Geleneğimizi yok saymak
31:45 Büyük Türk romanını oluşturan unsurlar
44:45 Türk romanında medeniyet ve tasavvuftan beslenmenin önemi
46:30 Türk romanı hangi kaynaklardan beslenmeli?
51:00 Şarkın büyük eksikliği