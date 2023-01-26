88. Bölüm | Roman Sanatı ve Toplum

İki Mısra Arasında programının yeni bölümünde Prof. Dr. Durali Yılmaz ile Türk romanını doğuşu konuşuldu. İki Mısra Arası'na bu hafta, Prof. Dr. Durali Yılmaz konuk oldu.

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 88. bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası

00:50 Prof. Dr. Durali Yılmaz'ın hayatı

02:40 Roman sanatı ve toplum

05:10 Türk romanının doğuşu

09:00 Dünyanın ilk romanı

11:00 Toplumsal bilgi ve deneyim kaynağı olarak roman

15:00 Roman sanatı ve toplum

17:45 Batılı anlamda roman

23:00 Roman dünyasında komlepksten çıkabildik mi?

24:50 Roman sanatı ve toplum

30:00 Geleneğimizi yok saymak

31:45 Büyük Türk romanını oluşturan unsurlar

44:45 Türk romanında medeniyet ve tasavvuftan beslenmenin önemi

46:30 Türk romanı hangi kaynaklardan beslenmeli?

51:00 Şarkın büyük eksikliği