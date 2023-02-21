90. Bölüm I Edebiyatımızda depremin izleri
Farklı yüzyıllarda olan depremler klasik Türk şiirine nasıl yansıdı?
21 Şubat 2023 | 13:00
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