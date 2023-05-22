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96. Bölüm | Divan Şiiri Estetiği
Bu bölümde Prof. Dr. Yaşar Aydemir ile "Divan Şiirinde Estetiğin Önemi" konuşuldu.
İki Mısra Arası'na bu hafta, Prof. Dr. Yaşar Aydemir konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 96. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra
01:00 Prof. Dr. Yaşar Aydemir'in biyografisi
02:00 Divan şiiri estetiği
05:00 Divan edebiyatının hayatla ve sanatla ilişkisi
15:00 Divan şiiri hayattan kopuk olduğu için mi anlaşılmıyor?
17:00 Divan şiiri okuyucusunun bilmesi gerekenler
21:00 Divan şiirinde kafiye
35:00 Divan şiiri geleneğinde "çok anlamlılık"
42:00 Divan şiiri ve günümüz şiiri farklılıklar