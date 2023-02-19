Divan şiirinde giyim kuşam I İki Mısra Arası

Divan şiirinde giyim kuşam geleneği nasıldı? Divan şiirinde kılık kıyafet kültürü nasıldı? Divan edebiyatında renkler ne ifade ediyor? Divan şiirinde kumaşlar ve özellikleri nelerdir? İki Mısra Arası'nda bu hafta "Divan Şiirinde Giyim Kuşam Geleneği" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Öztoprak konuk oldu.

00:00 İki Mısra Arası

01:00 Prof. Dr. Nihat Öztoprak kimdir?

20:00 Divan şiirinde giyim kuşam geleneği

26:00 Divan şiirinde kılık kıyafet kültürü

29:00 Divan edebiyatında renkler ne ifade ediyor?

45.00 Divan şiirinde kumaşlar ve özellikleri