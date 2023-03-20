II. Bayezid dönemi edebiyatı | İki Mısra Arası (93. Bölüm)

İki Mısra Arası'na bu hafta Akademisyen Dr. Nusret Gedik konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 93. bölümüyle yayında...

00:00 Dr. Nusret Gedik kimdir?

04:31 II. Bayezid dönemi edebiyatı

08:12 II. Bayezid, döneminde hangi faaliyetlerde bulundu?

10:40 II. Bayezid, şairlere şiir yazmalarını emretti mi?

12:33 II. Bayezid, her şaire yılda üç kaside yazmasını şart koşmuştur

15:01 II. Bayezid döneminin edebi dili nasıldı?

18:11 II. Bayezid, Türkçe yazmanlarını desteklemek için hangi faaliyetlerde bulundu?

27:41 Edebiyatımızda methiye geleneği nasıl başladı?

30:42 Methiye, şairler için bir geçim kaynağı mıydı?

35:49 Şair sultan II. Bayezid'in yazdığı methiyeler