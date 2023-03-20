II. Bayezid dönemi edebiyatı | İki Mısra Arası (93. Bölüm)

II. Bayezid, şairlere şiir yazmalarını emretti mi?

20 Mart 2023 | 21:51
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İki Mısra Arası'na bu hafta Akademisyen Dr. Nusret Gedik konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası 93. bölümüyle yayında...

00:00 Dr. Nusret Gedik kimdir?
04:31 II. Bayezid dönemi edebiyatı
08:12 II. Bayezid, döneminde hangi faaliyetlerde bulundu?
10:40 II. Bayezid, şairlere şiir yazmalarını emretti mi?
12:33 II. Bayezid, her şaire yılda üç kaside yazmasını şart koşmuştur
15:01 II. Bayezid döneminin edebi dili nasıldı?
18:11 II. Bayezid, Türkçe yazmanlarını desteklemek için hangi faaliyetlerde bulundu?
27:41 Edebiyatımızda methiye geleneği nasıl başladı?
30:42 Methiye, şairler için bir geçim kaynağı mıydı?
35:49 Şair sultan II. Bayezid'in yazdığı methiyeler

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