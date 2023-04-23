Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği | İki Mısra Arası

Divan edebiyatı geleneği günümüzde hala sürüyor mu? Ayasofya'nın açılması edebiyata nasıl yansıdı? Edebi münazaralar nasıl bir bakış açısı sağlıyor? Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız oldu.
00:00 İki Mısra Arası
05:00 Tasavvufi şiir geleneği ve Mevlana
09:00 Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği
11:30 Klasik Türk Edebiyatında Aruzla Şiir Yazma Geleneği
15:00 Bin Yılı Aşkın Kullanılan Bir Vezin: Aruz
20:00 Türk şiirinde naat yazma geleneği
26:30 Divan Şiirinde "40 Hadis"
29:30 Divan edebiyatı geleneği günümüzde hala sürüyor mu?
38:00 Ayasofya'nın açılması edebiyata nasıl yansıdı?
41:00 Edebi münazaralar nasıl bir bakış açısı sağlıyor?