Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği | İki Mısra Arası

İki Mısra Arası'ında bu hafta Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız ile "Divan Edebiyatında Şiir Geleneği" konuşuldu.

23 Nisan 2023 | 15:14
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Divan edebiyatı geleneği günümüzde hala sürüyor mu? Ayasofya'nın açılması edebiyata nasıl yansıdı? Edebi münazaralar nasıl bir bakış açısı sağlıyor? Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız oldu.

00:00 İki Mısra Arası

05:00 Tasavvufi şiir geleneği ve Mevlana

09:00 Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği

11:30 Klasik Türk Edebiyatında Aruzla Şiir Yazma Geleneği

15:00 Bin Yılı Aşkın Kullanılan Bir Vezin: Aruz

20:00 Türk şiirinde naat yazma geleneği

26:30 Divan Şiirinde "40 Hadis"

29:30 Divan edebiyatı geleneği günümüzde hala sürüyor mu?

38:00 Ayasofya'nın açılması edebiyata nasıl yansıdı?

41:00 Edebi münazaralar nasıl bir bakış açısı sağlıyor?

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