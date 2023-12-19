Kudüs'ü Yazan Şairlerin Ortak Vurgusu Nedir? I İki Mısra Arası

İki Mısra Arası programının bu bölümünde Yazar Zeki Bulduk ile "Kudüs'ü Yazan Şairlerin Ortak Vurgusu Nedir?" konusu üzerine konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası



00:08 Anneler ve Kudüs / Nuri Pakdil



02:42 Şiir Coğrafyasında "Kudüs"



03:29 Nuri Pakdil'in "Anneler ve Kudüsler" Şiiri



08:54 Türk Edebiyatının Kudüs Şairi: Nuri Pakdil



11:08 Alınyazısı Saati - Kudüs / Sezai Karakoç



15:58 Sezai Karakoç'un Kudüs Tanımlaması: Gökte Yapılıp Yere İndirilen Şehir



25:02 Mescid-i Aksa Şiirinde "Çocuk ve Mescid-i Aksa"



33:17 Zarifoğlu'nun Topluma Dönük Bir Anlayışla Kaleme Aldığı "Daralan Vakitler" Şiiri



36:15 Kudüs'ü Yazan Şairlerin Ortak Vurgusu Nedir?