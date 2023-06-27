Kurban Bayramı | İki Mısra Arası

Divan şiirinde kurban bayramı ve hac ibadetine yönelik benzetmeler nelerdir?

Türk edebiyatında Iydiyye geleneği ne zaman başladı? Kurban bayramı beyitlerde nasıl işlendi? İki Mısra Arası'nda bu hafta "Kurban Bayramı" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Nusret Gedik oldu.

İki Mısra Arası 108. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Divan Şairlerinin Kaleminden "Kurban Bayramı"

03:45 Türk edebiyatında Iydiyye geleneği ne zaman başladı?

05:45 Klasik Türk edebiyatında ıydiyye ve bayramiye

17:00 Osmanlı'da kurban bayramı gelenekleri

23:00 Divan şiirinde kasaplıkla ilgili geçen beyitler

26:00 Divan şiirinde kurban bayramı ve kasaplara yönelik beyitler

29:00 Divan şiirinde kurban bayramı ve hac ibadetine yönelik benzetmeler

37:00 Divan şairlerinin kaleminden "Kurban Bayramı"

39:00 Kurban bayramı beyitlerde nasıl işlendi?