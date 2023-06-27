Kurban Bayramı | İki Mısra Arası
Divan şiirinde kurban bayramı ve hac ibadetine yönelik benzetmeler nelerdir?
Türk edebiyatında Iydiyye geleneği ne zaman başladı? Kurban bayramı beyitlerde nasıl işlendi? İki Mısra Arası'nda bu hafta "Kurban Bayramı" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Nusret Gedik oldu.
İki Mısra Arası 108. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
02:00 Divan Şairlerinin Kaleminden "Kurban Bayramı"
03:45 Türk edebiyatında Iydiyye geleneği ne zaman başladı?
05:45 Klasik Türk edebiyatında ıydiyye ve bayramiye
17:00 Osmanlı'da kurban bayramı gelenekleri
23:00 Divan şiirinde kasaplıkla ilgili geçen beyitler
26:00 Divan şiirinde kurban bayramı ve kasaplara yönelik beyitler
29:00 Divan şiirinde kurban bayramı ve hac ibadetine yönelik benzetmeler
37:00 Divan şairlerinin kaleminden "Kurban Bayramı"
39:00 Kurban bayramı beyitlerde nasıl işlendi?