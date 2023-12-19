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Kudüs'ü Yazan Şairlerin Ortak Vurgusu Nedir? I İki Mısra Arası 19 Aralık 2023 124. Bölüm
Edebiyat, Mitler ve Semboller | İki Mısra Arası 05 Aralık 2023 123. Bölüm
İsmet Özel ve Şiir Poetikası | İki Mısra Arası 28 Kasım 2023 122. Bölüm
Roman, İnsan ve Hayat | İki Mısra Arası 21 Kasım 2023 121. Bölüm
Sezai Karakoç'un Şiir Coğrafyası | İki Mısra Arası 14 Kasım 2023 120. Bölüm
Şiirin ve Şairin Özgün Sesi | İki Mısra Arası 07 Kasım 2023 119. Bölüm
Fuzuli ve Su Kasidesi | İki Mısra Arası 21 Kasım 2023 118. Bölüm
Mevlana'nın Türk edebiyatına tesirleri I İki Mısra Arası 17 Ekim 2023 117. Bölüm
Masalların İnsanlığa Verdiği Ortak Mesajlar | İki Mısra Arası 10 Ekim 2023 116. Bölüm
Okuma ve Yazma Kültürü | İki Mısra Arası 03 Ekim 2023 115. Bölüm
Hayy Bin Yakzan eseri | İki Mısra Arası 26 Eylül 2023 114. Bölüm
Sanatın en büyük problemi nedir? | İki Mısra Arası 11 Eylül 2023 113. Bölüm
Türk Edebiyatında eleştiri | İki Mısra Arası 04 Eylül 2023 112. Bölüm
Türk Milleti ve Türk Tarihi | İki Mısra Arası 20 Temmuz 2023 111. Bölüm
Öykü yazıcılığı ve kurgu karakterler | İki Mısra Arası 10 Temmuz 2023 110. Bölüm
Kızının dilinden Cahit Zarifoğlu | İki Mısra Arası 03 Temmuz 2023 109. Bölüm
Kurban Bayramı | İki Mısra Arası 27 Haziran 2023 108. Bölüm
Şiirde Eskilik ve Yenilik | İki Mısra Arası 22 Haziran 2023 107. Bölüm
Modern Türk Şiirinin Gelişimi | İki Mısra Arası 13 Haziran 2023 106. Bölüm
Modern Türk Şiirinin Gelişimi | İki Mısra Arası 18 Aralık 2023 105. Bölüm
105. Bölüm | Abdullah Harmancı - Hüseyin Akın 18 Aralık 2023 104. Bölüm
Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 103. Bölüm
Abdülhak Şinasi Hisar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 102. Bölüm
Fikir, Üslup ve Edebiyat I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 101. Bölüm
100. Bölüm | Roman ve Öyküler Ekseninde İnsan 16 Temmuz 2023 100. Bölüm
Öykü ve Hayat Arasındaki Sınırlar I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 99. Bölüm
Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 98. Bölüm
Modern Türk Edebiyatında "Rumeli" I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 97. Bölüm
Divan Şiiri Estetiği I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 96. Bölüm
Son Klasik Türk Şairlerinden "Ali Emiri" I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 95. Bölüm
Hz. Peygamber Sevgisi ve Edebiyat I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 94. Bölüm
II. Bayezid Dönemi Edebiyatı I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Şairler ve İlk Dizeleri I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Şairlerin Nazarından Geçmiş Depremler I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 91. Bölüm
Edebiyatımızda Depremin İzleri I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Roman Sanatı ve Toplum I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 88. Bölüm
Yunus Karadağ I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 87. Bölüm
Hz. Yusuf Kıssası I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Oğuz Atay ve Varoluşsal Endişeler I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 85. Bölüm
Abide Şahsiyet: Mehmet Akif Ersoy I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 84. Bölüm
Kendilik ve Edebiyat I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 83. Bölüm
L Çizen Adam I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 82. Bölüm
Edebiyat Sosyolojisi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 81. Bölüm
Sait Faik Abasıyanık I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 80. Bölüm
Sezai Karakoç ve İkinci Yeni I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 79. Bölüm
Sezai Karakoç I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 78. Bölüm
Hayatı Şiirle Yaşamak I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 77. Bölüm
Modernizm ve Gelenek I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 76. Bölüm
Yeni bir inşa faaliyeti: Çeviri I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 75. Bölüm
Türk Romanının Tipolojisi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 74. Bölüm
Tarih Yazıcılığı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 73. Bölüm
Şeyh Galip'ten Hüsn ü Aşk'a I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 72. Bölüm
Divan Şairinin Mevsimi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 71. Bölüm
Necip Tosun Öykücülüğü I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 70. Bölüm
Çocuk Edebiyatı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 69. Bölüm
Türk Romanında Moda ve Toplumsal Değişim I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 68. Bölüm
Edebiyat ve Sinema İlişkisi I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 67. Bölüm
Sinema ve Edebi Uyarlamalar I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 66. Bölüm
Şiirin İçindeki Hayat I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 65. Bölüm
Edebiyat ve Eğitim I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 64. Bölüm
Edebiyat ve Şiir I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 63. Bölüm
Türk Şiirinde Modernleşme I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 62. Bölüm
Şiirde İmge I İki Mısra Arası 05 Eylül 2023 61. Bölüm
Şiirin Tanımında Öznellik I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 60. Bölüm
Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 59. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 58. Bölüm
Şiirin Gerçeklikle İlişkisi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 57. Bölüm
Cahit Sıtkı Tarancı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 56. Bölüm
Cahit Zarifoğlu I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 55. Bölüm
Şiirin Etkileyiciliği I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 54. Bölüm
Necip Fazıl Kısakürek I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 53. Bölüm
Görülmeyen Modern "Cenap Şahabettin" I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 52. Bölüm
Şiir ve Hayat Dengesi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 51. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 50. Bölüm
Küçürek Öykünün Özellikleri I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 49. Bölüm
Edebiyatımızda İstanbul I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 48. Bölüm
Modern Türk Şiirinde Naatlar I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 47. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Yansımaları I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 46. Bölüm
Kahve ve Kahvehane Kültürü I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 45. Bölüm
Şiirin Kuşaklar Arası Aktarımı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 44. Bölüm
Öyküler ve Gerçek Yaşam I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 43. Bölüm
Divan Şiirinde Giyim Guşam I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 42. Bölüm
Yeni Edebiyat ve Modern Öykü I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 41. Bölüm
Yaşamla Bütünleşen Şiir I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 40. Bölüm
Türkü Sözlerinin Şiir Değeri I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 39. Bölüm
Serap Kadıoğlu I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 38. Bölüm
Hızırla Kırk Saat I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 37. Bölüm
Çok Sesli Şiir Geleneği I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 36. Bölüm
Nazirecilik Geleneği I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 35. Bölüm
Çocuk Edebiyatı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 34. Bölüm
Türk Şiirinde Modernleşme I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 33. Bölüm
Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 32. Bölüm
Cihan Aktaş I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 31. Bölüm
Naime Erkovan I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 30. Bölüm
Saadettin Acar I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 29. Bölüm
Mehmet Narlı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 28. Bölüm
Abdullah Harmancı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 27. Bölüm
Hakan Arslanbenzer I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 26. Bölüm
Recep Garip I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 25. Bölüm
Ersin Nazif Gürdoğan I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 24. Bölüm
Yıldız Ramazanoğlu I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 23. Bölüm
Türk Edebiyatında Destan, Hikaye ve Masallar I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 22. Bölüm
Bülent Parlak I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 21. Bölüm
Rasim Özdenören üslubu I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 20. Bölüm
Rasim Özdenören'in Hayatı I İki Mısra Arası 18 Aralık 2023 19. Bölüm
Ali Haydar Haksal I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 18. Bölüm
Ercan Yılmaz I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 17. Bölüm
Adem Turan I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 16. Bölüm
Hasibe Çerko I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 15. Bölüm
Cengizhan Orakçı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 14. Bölüm
Hüseyin Akın I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 13. Bölüm
Şakir Kurtulmuş I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 12. Bölüm
Alim Kahraman I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 11. Bölüm
Özcan Ünlü I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 10. Bölüm
Mustafa Özçelik I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 9. Bölüm
Mehmet Nuri Yardım I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 8. Bölüm
Dursun Ali Tökel I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 7. Bölüm
Ali Ayçil I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 6. Bölüm
Dursun Gürlek I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 5. Bölüm
Hasan Akay I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 4. Bölüm
Şeref Akbaba I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 3. Bölüm
Ali Ural I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç I İki Mısra Arası 14 Kasım 2023 1. Bölüm

Modern Türk Şiirinin Gelişimi | İki Mısra Arası

Bu bölümde Yazar Elyesa Koytak ile şiirin yönlendirici kimliği konuşuldu.

Şiirin malzemesi hayatın içinde mi aranmalı? Şiir hangi alanlarda yönlendirici bir kimliğe bürünüyor? Mehmet Akif'in şiirini okunabilir kılan şey nedir? Bireysel şiir ortak duyguları ifade edebiliyorlar mı?

İki Mısra Arası'na bu hafta, Yazar Elyesa Koytak konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle....

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Modern Türk Şiirinin Gelişimi

06:45 Şiirin malzemesi hayatın içinde mi aranmalı?

08:15 Şiir hangi alanlarda yönlendirici bir kimliğe bürünüyor?

11:05 Şiirin gidişatı nereye doğru evriliyor?

12:00 Şiir romantizmin aracı mıdır?

15:15 Şiirin kalitesini ne belirler?

17:00 Mehmet Akif'in şiirini okunabilir kılan şey nedir?

19:30 Şiir Türk insanı için ne anlam ifade ediyor?

28:00 "Anlamın Kıyameti" ne anlama geliyor?

30:00 Şiir nesneleşebilir mi?

38:00 Şiiri anlamak nasıl mümkündür?

40:00 "Uzayda Yazılan Şiir" ne anlama geliyor?

45:00 Bireysel şiir ortak duyguları ifade edebiliyorlar mı?

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