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Roman ve Öyküler Ekseninde İnsan | İki Mısra Arası
İki Mısra Arası'na bu hafta Yazar Sadık Yalsızuçanlar konuk oldu.
İki Mısra Arası'na bu hafta, Yazar Sadık Yalsızuçanlar konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle yayında...
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00:00 İki Mısra Arası
01:00 Roman ve Öyküler Ekseninde İnsan
02:33 Seyyahın Üç Serüveni Öyküsünde "Muhyiddin Arabi"
06:28 Tarihi Romanlardaki Aksaklıklar
25:00 Biyografiden Tarihe Tutulan Işık: Vefa Apartmanı