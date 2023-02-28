Şairlerin nazarından geçmiş depremler | İki Mısra Arası (91. Bölüm)

II. Abdülhamid'in depremlere karşı vakur duruşu ve tavrı...

28 Şubat 2023 | 06:37
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İki Mısra Arası, Prof. Dr. Dursun Ali Tökel'in katkılarıyla devam ediyor. 91. bölümde, şairlerin nazarından geçmiş depremler konuşuldu.

00:00 İki Mısra Arası
02:08 1752 Edirne depremi beyitlerde nasıl yer aldı?
11:25 1766 Kütahya depreminde yaşanan acılar beyitlere nasıl yansıdı?
21:17 Tevfik Fikret'in İstanbul depremi üzerine yazdığı Zelzele şiiri
25:36 Tevfik Fikret'in "Zelzele" şiirine felsefi bir bakış
30:40 Tevfik Fikret, 1898 Balıkesir depremi üzerine hangi şiiri yazdı?
32:43 Tevfik Fikret'in deprem üzerine yazdığı "Verin Zavallılara" şiiri
38:26 Tevfik Fikret, neden Türkistan depremi üzerine şiir kaleme almadı?
43:31 Şairlerin nazarından geçmiş depremler
44:31 15 yaşındaki gencin dilinden deprem faciası
50:59 II. Abdülhamid'in depremlere karşı vakur duruşu ve tavrı

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