Şairlerin nazarından geçmiş depremler | İki Mısra Arası (91. Bölüm)

İki Mısra Arası, Prof. Dr. Dursun Ali Tökel'in katkılarıyla devam ediyor. 91. bölümde, şairlerin nazarından geçmiş depremler konuşuldu.

00:00 İki Mısra Arası

02:08 1752 Edirne depremi beyitlerde nasıl yer aldı?

11:25 1766 Kütahya depreminde yaşanan acılar beyitlere nasıl yansıdı?

21:17 Tevfik Fikret'in İstanbul depremi üzerine yazdığı Zelzele şiiri

25:36 Tevfik Fikret'in "Zelzele" şiirine felsefi bir bakış

30:40 Tevfik Fikret, 1898 Balıkesir depremi üzerine hangi şiiri yazdı?

32:43 Tevfik Fikret'in deprem üzerine yazdığı "Verin Zavallılara" şiiri

38:26 Tevfik Fikret, neden Türkistan depremi üzerine şiir kaleme almadı?

43:31 Şairlerin nazarından geçmiş depremler

44:31 15 yaşındaki gencin dilinden deprem faciası

50:59 II. Abdülhamid'in depremlere karşı vakur duruşu ve tavrı