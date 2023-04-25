İnsan Halleri 2. Bölüm "Merhamet"
Merhamet insanın diğer insanlara karşı gösterdiği şefkat, anlayış ve acıma duygusudur. Bu duygu, insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirir ve birbirimizin acılarına ortak olmayı, onların acılarını hafifletmeye çalışmayı ve onlara yardım etmeyi gerek
25 Nisan 2023 | 21:39
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
İnsan Halleri - 8. Bölüm 23 Nisan 2023 | 14:25
İnsan Halleri - 7. Bölüm 23 Nisan 2023 | 13:31
İnsan Halleri - 6. Bölüm 23 Nisan 2023 | 13:31
İnsan Halleri 5. Bölüm "Ümit" 25 Nisan 2023 | 21:47
İnsan Halleri 4. Bölüm "Güven" 25 Nisan 2023 | 21:45
İnsan Halleri 3. Bölüm "Sabır" 25 Nisan 2023 | 21:42
İnsan Halleri 2. Bölüm "Merhamet" 25 Nisan 2023 | 21:40
İnsan Halleri 1. Bölüm "Mutluluk" 25 Nisan 2023 | 11:41