İnsan Halleri 2. Bölüm "Merhamet"

Merhamet insanın diğer insanlara karşı gösterdiği şefkat, anlayış ve acıma duygusudur. Bu duygu, insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirir ve birbirimizin acılarına ortak olmayı, onların acılarını hafifletmeye çalışmayı ve onlara yardım etmeyi gerek

25 Nisan 2023 | 21:39

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