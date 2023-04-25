İnsan Halleri 3. Bölüm "Sabır"
Sabır, insanların karşılaştığı zorluklara karşı dayanıklılık ve sükunetle karşı koyma yeteneğidir. Sabır, hayatın her alanında önemlidir ve birçok farklı durumda gereklidir.
25 Nisan 2023 | 21:42
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