İnsan Halleri 5. Bölüm "Ümit"
Umudun insanlar arasında da birleştirici bir etkisi vardır. İnsanlar ortak bir umut veya hedef etrafında birleştiklerinde, bu durum ortak bir amaç için çalışırken birlikte hareket etmelerine ve birbirlerine destek olmalarına yardımcı olabilir.
25 Nisan 2023 | 21:47
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