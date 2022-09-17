11. Bölüm "Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri"

Hz. Osman döneminde deniz seferleri nasıl başladı? Hz. Osman döneminde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması nasıl gerçekleşti? Hz. Osman'ın yönetim anlayışı nasıldı? Hz. Osman döneminde fetihlerde nasıl başarı sağlandı? İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...

Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri " konusu ele alındı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 11. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

04:00 Hz. Osman Dönemi Deniz Seferleri

17:00 Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri

25:00 Hz. Osman Döneminde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması

52:00 Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri

01:06:00 Hz. Osman'ın yönetim anlayışı

01:23:00 Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri

01:29:00 Hz. Osman Döneminde Fetihler

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