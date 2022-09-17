11. Bölüm "Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri"

Hz. Osman döneminde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması nasıl gerçekleşti?

18 Eylül 2022 | 10:32
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Hz. Osman döneminde deniz seferleri nasıl başladı? Hz. Osman döneminde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması nasıl gerçekleşti? Hz. Osman'ın yönetim anlayışı nasıldı? Hz. Osman döneminde fetihlerde nasıl başarı sağlandı? İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...

Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri " konusu ele alındı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 11. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
04:00 Hz. Osman Dönemi Deniz Seferleri
17:00 Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri
25:00 Hz. Osman Döneminde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
52:00 Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri
01:06:00 Hz. Osman'ın yönetim anlayışı
01:23:00 Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri
01:29:00 Hz. Osman Döneminde Fetihler

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