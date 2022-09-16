İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Hz. Osman Döneminde İhtilaflar ve Hz. Osman'ın Şehit Edilmesi" konusu ele alındı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 12. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 Hz. Osman Döneminde İhtilaflar ve Hz. Osman'ın Şehit Edilmesi

05:20 Hz. Osman Döneminde Yaşanan İhtilaflar

13:00 Hz. Osman'ın Maruz Kıldığı Eleştiriler ve İddialar

27:00 Hz. Osman Döneminde İhtilaflar ve Hz. Osman'ın Şehit Edilmesi

45:00 Hz. Osman'a yöneltilen eleştiriler nelerdir?

55:00 Hz Osman döneminde yaşanan ihtilaflar

01:05:00 Hz. Osman döneminde ihtilaflar ve Hz. Osman'ın şehit edilmesi

01:09:00 Hz. Osman'ın yönetim anlayışı

01:18:00 Hz. Osman Döneminde İhtilaflar ve Hz. Osman'ın Şehit Edilmesi