12. Bölüm "Hz. Osman'ın Şehadeti"

Hz. Osman döneminde ihtilaflar ve Hz. Osman'ın şehit edilmesi konuşuldu

16 Eylül 2022 | 14:09
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İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Hz. Osman Döneminde İhtilaflar ve Hz. Osman'ın Şehit Edilmesi" konusu ele alındı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 12. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:00 Hz. Osman Döneminde İhtilaflar ve Hz. Osman'ın Şehit Edilmesi
05:20 Hz. Osman Döneminde Yaşanan İhtilaflar
13:00 Hz. Osman'ın Maruz Kıldığı Eleştiriler ve İddialar
27:00 Hz. Osman Döneminde İhtilaflar ve Hz. Osman'ın Şehit Edilmesi
45:00 Hz. Osman'a yöneltilen eleştiriler nelerdir?
55:00 Hz Osman döneminde yaşanan ihtilaflar
01:05:00 Hz. Osman döneminde ihtilaflar ve Hz. Osman'ın şehit edilmesi
01:09:00 Hz. Osman'ın yönetim anlayışı
01:18:00 Hz. Osman Döneminde İhtilaflar ve Hz. Osman'ın Şehit Edilmesi

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