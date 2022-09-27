21. Bölüm "Abdulmelik dönemi"

İslam Tarihi Sohbetleri'nin bu bölümünde "Abdulmelik dönemi meydana gelen hadiseler " konuşuldu.

27 Eylül 2022 | 17:45
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Abdulmelik dönemi meydana gelen hadiseler nelerdir? Emeviler dönemi Muhtar B. Ebi Ubeyd'in faaliyetleri nelerdir? Abdurrahman b. El Eş'as isyanına zemin hazırlayan tarihsel süreç nasıl gelişti?

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Abdulmelik Dönemi Meydana Gelen Hadiseler " konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 21. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

04:00 Abdulmelik dönemi meydana gelen hadiseler

18:00 Emeviler dönemi Kufe'deki dini ve siyasi hareketler

21:00 Emeviler dönemi Muhtar B. Ebi Ubeyd'in faaliyetleri

40:00 Muhtar b. Ebi Ubeyd'in Kufe'deki faaliyetleri

48:00 Abdulmelik'in Irak Seferi

56:00 Abdulmelik döönemi dini ve siyasi olaylar

01:11:00 Abdullah B. Ez - Zubeyr'in mücadelesi

01:18:00 Abdullah B. Ez - Zubeyr'in öldürülmesi

01:23:00 Abdülmelik dönemi dini ve siyasi olaylar

01:32:00 Abdurrahman b. El Eş'as isyanına zemin hazırlayan tarihsel süreç

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