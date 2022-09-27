21. Bölüm "Abdulmelik dönemi"

Abdulmelik dönemi meydana gelen hadiseler nelerdir? Emeviler dönemi Muhtar B. Ebi Ubeyd'in faaliyetleri nelerdir? Abdurrahman b. El Eş'as isyanına zemin hazırlayan tarihsel süreç nasıl gelişti?
İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Abdulmelik Dönemi Meydana Gelen Hadiseler " konuşuldu.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 21. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
04:00 Abdulmelik dönemi meydana gelen hadiseler
18:00 Emeviler dönemi Kufe'deki dini ve siyasi hareketler
21:00 Emeviler dönemi Muhtar B. Ebi Ubeyd'in faaliyetleri
40:00 Muhtar b. Ebi Ubeyd'in Kufe'deki faaliyetleri
48:00 Abdulmelik'in Irak Seferi
56:00 Abdulmelik döönemi dini ve siyasi olaylar
01:11:00 Abdullah B. Ez - Zubeyr'in mücadelesi
01:18:00 Abdullah B. Ez - Zubeyr'in öldürülmesi
01:23:00 Abdülmelik dönemi dini ve siyasi olaylar
01:32:00 Abdurrahman b. El Eş'as isyanına zemin hazırlayan tarihsel süreç