22. Bölüm "Haccac B. Yusuf Es- Sekafi'"

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Emevi Sultanı Abdülmelik döneminde yaşanan gelişmeler " konuşuldu.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 22. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:30 Emevi halifesi Abdülmelik döneminde yaşanan gelişmeler
10:00 İslam tarihinde kırılma noktaları
14:00 Emevi halifesi Abdülmelik döneminde kurumsallaşma
16:00 Haccac-ı Zalim olarak bilinen Haccac B. Yusuf Es- Sekafi'nin politikası
18:00 Haccac-ı Zalim olarak bilinen Haccac B. Yusuf Es- Sekafi'nin uygulamaları
25:00 Abdülmelik B. Mervan'ın Para Reformu
47:00 Abdülmelik B. Mervan Dönemi İmar Çalışmaları
54:00 Abdülmelik B. Mervan'ın ölümü ve sonrası yaşananlar
01:03:00 Velid B. Abdülmelik döneminde yaşanan gelişmeler
01:15:00 Velid Bin Abdülmelik dönemi fetihleri
01:26:00 Endülüs'ün fethine giden süreç