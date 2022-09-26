22. Bölüm "Haccac B. Yusuf Es- Sekafi'"

İslam Tarihi Sohbetleri'nin bu bölümünde "Haccac-ı Zalim olarak bilinen Haccac B. Yusuf Es- Sekafi'nin uygulamaları" konuşuldu.

27 Eylül 2022 | 17:50
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İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Emevi Sultanı Abdülmelik döneminde yaşanan gelişmeler " konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 22. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:30 Emevi halifesi Abdülmelik döneminde yaşanan gelişmeler

10:00 İslam tarihinde kırılma noktaları

14:00 Emevi halifesi Abdülmelik döneminde kurumsallaşma

16:00 Haccac-ı Zalim olarak bilinen Haccac B. Yusuf Es- Sekafi'nin politikası

18:00 Haccac-ı Zalim olarak bilinen Haccac B. Yusuf Es- Sekafi'nin uygulamaları

25:00 Abdülmelik B. Mervan'ın Para Reformu

47:00 Abdülmelik B. Mervan Dönemi İmar Çalışmaları

54:00 Abdülmelik B. Mervan'ın ölümü ve sonrası yaşananlar

01:03:00 Velid B. Abdülmelik döneminde yaşanan gelişmeler

01:15:00 Velid Bin Abdülmelik dönemi fetihleri

01:26:00 Endülüs'ün fethine giden süreç

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