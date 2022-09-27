24. Bölüm "Ömer Bin Abdülaziz dönemi"

İslam Tarihi Sohbetleri'nin bu bölümünde "Ömer Bin Abdülaziz'in İslam Medeniyeti'ne katkıları" konuşuldu.

27 Eylül 2022 | 18:05
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Ömer Bin Abdülaziz'in toplumsal politikaları nasıldı? Ömer Bin Abdülaziz'in İslam Medeniyetine katkıları nelerdir? Ömer Bin Abdülaziz nasıl vefat etti? Ömer Bin Abdülaziz zehirlenerek mi vefat etti? Hişam B. Abdülmelik döneminin önemli olayları nelerdir?

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Ömer Bin Abdülaziz Dönemi" konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 24. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

03:00 Ömer Bin Abdülaziz Dönemi

07:30 Ömer Bin Abdülaziz Dönemi ve Toplumsal Politikaları

13:30 Ömer Bin Abdülaziz'in İslam Medeniyetine Katkıları

17:00 Ömer Bin Abdülaziz'in yönetim anlayışı

21:00 Ömer Bin Abdülaziz'in İslam Kültür Tarihine Katkıları

24:30 Ömer Bin Abdülaziz'in hadis ilmine hizmeti

31:00 Ömer Bin Abdülaziz nasıl vefat etti?

33:00 Ömer Bin Abdülaziz zehirlenerek mi vefat etti?

36:00 Yezid B. Abdülmelik dönemi

43:00 Emeviler Dönemi asabiyet kavramı

52:00 Yezid B. Abdülmelik'in "Asabiyet ve Mevali" politikaları

01:00:00 Hişam B. Abdülmelik'in halifeliği ve şahsiyeti

01:08:00 Hişam B. Abdülmelik döneminin önemli olayları

01:12:00 Hişam B. Abdülmelik döneminde Zeyd B. Ali İsyanı

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