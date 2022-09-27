24. Bölüm "Ömer Bin Abdülaziz dönemi"

Ömer Bin Abdülaziz'in toplumsal politikaları nasıldı? Ömer Bin Abdülaziz'in İslam Medeniyetine katkıları nelerdir? Ömer Bin Abdülaziz nasıl vefat etti? Ömer Bin Abdülaziz zehirlenerek mi vefat etti? Hişam B. Abdülmelik döneminin önemli olayları nelerdir?
İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Ömer Bin Abdülaziz Dönemi" konuşuldu.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 24. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
03:00 Ömer Bin Abdülaziz Dönemi
07:30 Ömer Bin Abdülaziz Dönemi ve Toplumsal Politikaları
13:30 Ömer Bin Abdülaziz'in İslam Medeniyetine Katkıları
17:00 Ömer Bin Abdülaziz'in yönetim anlayışı
21:00 Ömer Bin Abdülaziz'in İslam Kültür Tarihine Katkıları
24:30 Ömer Bin Abdülaziz'in hadis ilmine hizmeti
31:00 Ömer Bin Abdülaziz nasıl vefat etti?
33:00 Ömer Bin Abdülaziz zehirlenerek mi vefat etti?
36:00 Yezid B. Abdülmelik dönemi
43:00 Emeviler Dönemi asabiyet kavramı
52:00 Yezid B. Abdülmelik'in "Asabiyet ve Mevali" politikaları
01:00:00 Hişam B. Abdülmelik'in halifeliği ve şahsiyeti
01:08:00 Hişam B. Abdülmelik döneminin önemli olayları
01:12:00 Hişam B. Abdülmelik döneminde Zeyd B. Ali İsyanı