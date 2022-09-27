25. Bölüm "Emevi Devleti"

Emeviler Devleti'nin gerilemesini hızlandıran etkenler nelerdir? Emeviler Devleti'nin yıkılmasında hangi olaylar etkili oldu? Yezid Bin Velid'in halifelik döneminde yaşanan iç karışıklıklar nelerdir? Emeviler Devleti'nin yıkılmasında hangi olaylar etkili oldu?
İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...
Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Emevi Devleti'nin Gerileme Dönemi ve Yıkılışı" konuşuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 25. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
06:15 Emevi Devleti'nin gerileme dönemi ve yıkılışı
08:15 Hişam bin Abdülmelik Dönemi
11:00 Emeviler Devleti'nin gerileme dönemi ve yıkılışı
13:00 Emeviler Devleti'nin gerilemesini hızlandıran etkenler nelerdir?
23:00 Yezid b. Velid'in hayatı ve halifeliği
36:00 Emeviler Devleti'nin yıkılmasında hangi olaylar etkili oldu?
39:30 Emevilerin Irak siyaseti
48:00 Emeviler Dönemi İç Siyasi Gelişmeler
55:00 Yezid Bin Velid'in Hayatı ve Halifeliği
01:04:00 Yezid Bin Velid'in halifelik döneminde yaşanan iç karışıklıklar
01:10:00 Emeviler Devleti'nin gerilemesini hızlandıran etkenler
01:15:00 Emeviler Devleti'nin yıkılmasında hangi olaylar etkili oldu?