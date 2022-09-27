25. Bölüm "Emevi Devleti"

Emeviler Devleti'nin gerilemesini hızlandıran etkenler nelerdir? Emeviler Devleti'nin yıkılmasında hangi olaylar etkili oldu? Yezid Bin Velid'in halifelik döneminde yaşanan iç karışıklıklar nelerdir? Emeviler Devleti'nin yıkılmasında hangi olaylar etkili oldu?

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...

Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Emevi Devleti'nin Gerileme Dönemi ve Yıkılışı" konuşuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 25. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

06:15 Emevi Devleti'nin gerileme dönemi ve yıkılışı

08:15 Hişam bin Abdülmelik Dönemi

11:00 Emeviler Devleti'nin gerileme dönemi ve yıkılışı

13:00 Emeviler Devleti'nin gerilemesini hızlandıran etkenler nelerdir?

23:00 Yezid b. Velid'in hayatı ve halifeliği

36:00 Emeviler Devleti'nin yıkılmasında hangi olaylar etkili oldu?

39:30 Emevilerin Irak siyaseti

48:00 Emeviler Dönemi İç Siyasi Gelişmeler

55:00 Yezid Bin Velid'in Hayatı ve Halifeliği

01:04:00 Yezid Bin Velid'in halifelik döneminde yaşanan iç karışıklıklar

01:10:00 Emeviler Devleti'nin gerilemesini hızlandıran etkenler

01:15:00 Emeviler Devleti'nin yıkılmasında hangi olaylar etkili oldu?