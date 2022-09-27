26. Bölüm "Mervan B. Muhammed Dönemi"

Mervan B. Muhammed nasıl bir siyaset izledi? Emevi halifesi Mervan B. Muhammed döneminde hangi önemli olaylar yaşandı? Mervan B. Muhammed hangi sorunlarla karşılaştı? Emevi Devleti'nin sonunu hazırlayan sebepler nelerdir?
İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Emevilerin Yıkılış Sebepleri" konusu ele alındı.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 26. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:00 Mervan B. Muhammed Dönemi ve Emevilerin Yıkılış Sebepleri
05:45 Mervan Bin Muhammed kimdir?
09:30 Mervan B. Muhammed döneminde hangi önemli olaylar yaşandı?
14:00 Mervan B. Muhammed nasıl bir siyaset izledi?
17:45 Emeviler dönemi hilafet mücadeleleri
28:30 Emeviler döneminde Haricilerin siyasi faaliyetleri
42:00 Emeviler son döneminde yaşanan isyanlar
01:08:00 Emevilerin sonunu hazırlayan siyasi gelişmeler
01:15:00 Emevilere karşı Abbasi muhalefetinin ilk evreleri