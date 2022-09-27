26. Bölüm "Mervan B. Muhammed Dönemi"

Mervan B. Muhammed nasıl bir siyaset izledi? Emevi halifesi Mervan B. Muhammed döneminde hangi önemli olaylar yaşandı? Mervan B. Muhammed hangi sorunlarla karşılaştı? Emevi Devleti'nin sonunu hazırlayan sebepler nelerdir?

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Emevilerin Yıkılış Sebepleri" konusu ele alındı.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 26. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 Mervan B. Muhammed Dönemi ve Emevilerin Yıkılış Sebepleri

05:45 Mervan Bin Muhammed kimdir?

09:30 Mervan B. Muhammed döneminde hangi önemli olaylar yaşandı?

14:00 Mervan B. Muhammed nasıl bir siyaset izledi?

17:45 Emeviler dönemi hilafet mücadeleleri

28:30 Emeviler döneminde Haricilerin siyasi faaliyetleri

42:00 Emeviler son döneminde yaşanan isyanlar

01:08:00 Emevilerin sonunu hazırlayan siyasi gelişmeler

01:15:00 Emevilere karşı Abbasi muhalefetinin ilk evreleri