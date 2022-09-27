27. Bölüm "Abbasi Devleti"

Abbasi iktidarı ne kadar devam etti? Abbasi Devleti ile Emevi Devleti arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Abbasi hlafetinde dönemine damga vuran halifeler kimlerdir? Abbasiler, Emevilerden intikam aldı mı? Ebu Müslim'in sonunu hazırlayan sebepler nelerdir?

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...

Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Abbasi Devleti'nin Kuruluşu" konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 27. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

03:00 Abbasi Devleti'nin kuruluşu ve ilk halife

06:00 Emeviler döneminde veliahtlık sistemi nasıl başladı?

08:00 Emevilerin yıkılışında veliahtlık sistemi etkili oldu mu?

12:50 İslam'ın ilk döneminde yönetim sistemi ve temelleri

16:40 Emeviler dönemi veliahtlık sistemi

21:30 İslam'a göre en uygun yönetim anlayışı hangi sistemdir?

25:30 İslam'ın ilk döneminde yönetim sistemi ve temelleri

29:20 Abbasi Devleti'nin kuruluşu ve ilk halife

38:00 Emeviler ve Abbasiler dönemi kabile ilişkileri

41:00 Abbasi iktidarı ne kadar devam etti?

46:30 Abbasiler, Emeviler'den intikam aldı mı?

49:45 Abbasiler ve Emeviler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdi?

52:30 Abbasi Devleti'nin kuruluşu ve ilk Halife Ebü'l - Abbas Es- Seffah Dönemi

57:40 Abbasi hilafeti ve Emirü'l Umeralar dönemi

01:00:00 Abbasi hilafetinde dönemine damga vuran halifeler kimlerdi?

01:02:00 Abbasiler'in İslam tarihindeki yeri ve önemi

01:04:00 Abbasi halifelerinin İslam Medeniyetine katkıları

01:30:00 Abbasiler döneminde yaşanan Emevi katliamları

01:34:00 Talas Savaşı ve İslam Tarihi açısından önemi