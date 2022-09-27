27. Bölüm "Abbasi Devleti"

Abbasi iktidarı ne kadar devam etti? Abbasi Devleti ile Emevi Devleti arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Abbasi hlafetinde dönemine damga vuran halifeler kimlerdir? Abbasiler, Emevilerden intikam aldı mı? Ebu Müslim'in sonunu hazırlayan sebepler nelerdir?
İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...
Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Abbasi Devleti'nin Kuruluşu" konuşuldu.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 27. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
03:00 Abbasi Devleti'nin kuruluşu ve ilk halife
06:00 Emeviler döneminde veliahtlık sistemi nasıl başladı?
08:00 Emevilerin yıkılışında veliahtlık sistemi etkili oldu mu?
12:50 İslam'ın ilk döneminde yönetim sistemi ve temelleri
16:40 Emeviler dönemi veliahtlık sistemi
21:30 İslam'a göre en uygun yönetim anlayışı hangi sistemdir?
25:30 İslam'ın ilk döneminde yönetim sistemi ve temelleri
29:20 Abbasi Devleti'nin kuruluşu ve ilk halife
38:00 Emeviler ve Abbasiler dönemi kabile ilişkileri
41:00 Abbasi iktidarı ne kadar devam etti?
46:30 Abbasiler, Emeviler'den intikam aldı mı?
49:45 Abbasiler ve Emeviler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdi?
52:30 Abbasi Devleti'nin kuruluşu ve ilk Halife Ebü'l - Abbas Es- Seffah Dönemi
57:40 Abbasi hilafeti ve Emirü'l Umeralar dönemi
01:00:00 Abbasi hilafetinde dönemine damga vuran halifeler kimlerdi?
01:02:00 Abbasiler'in İslam tarihindeki yeri ve önemi
01:04:00 Abbasi halifelerinin İslam Medeniyetine katkıları
01:30:00 Abbasiler döneminde yaşanan Emevi katliamları
01:34:00 Talas Savaşı ve İslam Tarihi açısından önemi