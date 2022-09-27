28. Bölüm "Abbasiler Dönemi"

Abbasi tarihinde Ebu Ca'fer El - Mansur'un rolü nedir? Bağdat şehri nasıl bir süreç içerisinde kuruldu? Abbasi Devleti için Bağdat'ın önemi nedir? Abbasi Devletinin üçüncü halifesi Mehdi'nin dönem üzerindeki etkisi nedir?

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Tarihinde Abbasi Dönemi" konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 28. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 İslam Medeniyeti açısından Abbasiler döneminin etkileri

05:00 Abbasi Tarihinde Ebu Ca'fer El - Mansur'un Rolü

32:00 İslam Tarihinde Abbasi Dönemi

48:00 Bağdat şehrinin ilk kuruluş devri

52:30 Bağdat şehri nasıl bir süreç içerisinde kuruldu?

01:01:00 Abbasi Devleti için Bağdat'ın önemi

01:31:00 Abbasi Devletinin üçüncü halifesi: Mehdi

01:38:00 Abbasi Devletinin üçüncü halifesi Mehdi'nin dönem üzerindeki etkisi