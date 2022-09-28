29. Bölüm "Bağdat'ın Önemi"

Abbasi Devletinin üçüncü halifesi Mehdi'nin dönem üzerindeki etkisi nedir?

28 Eylül 2022 | 07:51
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Abbasi tarihinde Ebu Ca'fer El - Mansur'un rolü nedir? Bağdat şehri nasıl bir süreç içerisinde kuruldu? Abbasi Devleti için Bağdat'ın önemi nedir? Abbasi Devletinin üçüncü halifesi Mehdi'nin dönem üzerindeki etkisi nedir?

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Tarihinde Abbasi Dönemi" konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 28. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:00 İslam Medeniyeti açısından Abbasiler döneminin etkileri
05:00 Abbasi Tarihinde Ebu Ca'fer El - Mansur'un Rolü
32:00 İslam Tarihinde Abbasi Dönemi
48:00 Bağdat şehrinin ilk kuruluş devri
52:30 Bağdat şehri nasıl bir süreç içerisinde kuruldu?
01:01:00 Abbasi Devleti için Bağdat'ın önemi
01:31:00 Abbasi Devletinin üçüncü halifesi: Mehdi
01:38:00 Abbasi Devletinin üçüncü halifesi Mehdi'nin dönem üzerindeki etkisi

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