50. Bölüm | İslam Medeniyetinde Eğitim

Hz. Peygamber tebliğ sürecinde nasıl bir toplum hedefliyordu? Hz. Peygamber'in (S.A.V.) tebliğ dili nasıldı? İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam toplumunda adalet algısı" konuşuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 50. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 İslam Medeniyetinde Eğitim: Hz. Peygamber ve Eğitim Metodu

05:00 Hz. Peygamber tebliğ sürecinde nasıl bir toplum hedefliyordu?

11:00 Tebliğde Hz. Peygamber'in (S.A.V.) örnekliği

13:30 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) tebliğ dili nasıldı?

26:00 Bir eğitimci olarak en güzel örnek: Hz. Peygamber (S.A.V.)

37:00 Hz. Peygamber'in muhatapla ilişkilerinde dikkat ettiği ilkeler

40:00 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) irşad ve tebliğde kullandığı dil ve üslup