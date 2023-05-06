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56. Bölüm | İslam Medeniyetinde Vakıflar
İslam toplumunda vakıflar hangi hizmetleri sağlamaktadır?
İslam'a göre vakıf nedir? İslam toplumunda vakıflar hangi hizmetleri sağlamaktadır? İslam Medeniyetinde vakıfların yeri ve önemi nedir? Kur'an'da vakıf medeniyetinin yolunu açan kavramlar nelerdir? İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...
Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Medeniyetinde Vakıflar" konuşuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 56. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:00 İslam Medeniyetinde Vakıflar
08:00 İslam'a göre vakıf nedir?
12:00 İslam toplumunda vakıflar hangi hizmetleri sağlamaktadır?
14:15 Kur'an'da vakfın mahiyetini oluşturan kavramlar
15:15 İslam Medeniyetinde vakıfların yeri ve önemi
17:45 Kur'an'da vakıf medeniyetinin yolunu açan kavramlar
21:00 Vakıfların sosyal hayattaki yeri ve önemi
24:50 Hz. Peygamber'in ve ashabın söz ve uygulamalarında vakıf kavramı
29:00 İslam'da vakıfların kuruluş amacı nedir?
32:00 İslam medeniyetinde vakıflar ve hizmetleri
36:00 İslam Medeniyetinde vakfiye örnekleri
39:00 İslam toplumlarında vakıf uygulamaları
40:30 İslam medeniyetinde vakıf eserleri
46:00 Vakıfların sosyal hayattaki yeri ve önemi