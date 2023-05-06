56. Bölüm | İslam Medeniyetinde Vakıflar

İslam toplumunda vakıflar hangi hizmetleri sağlamaktadır?

İslam'a göre vakıf nedir? İslam toplumunda vakıflar hangi hizmetleri sağlamaktadır? İslam Medeniyetinde vakıfların yeri ve önemi nedir? Kur'an'da vakıf medeniyetinin yolunu açan kavramlar nelerdir? İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...

Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Medeniyetinde Vakıflar" konuşuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 56. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 İslam Medeniyetinde Vakıflar

08:00 İslam'a göre vakıf nedir?

12:00 İslam toplumunda vakıflar hangi hizmetleri sağlamaktadır?

14:15 Kur'an'da vakfın mahiyetini oluşturan kavramlar

15:15 İslam Medeniyetinde vakıfların yeri ve önemi

17:45 Kur'an'da vakıf medeniyetinin yolunu açan kavramlar

21:00 Vakıfların sosyal hayattaki yeri ve önemi

24:50 Hz. Peygamber'in ve ashabın söz ve uygulamalarında vakıf kavramı

29:00 İslam'da vakıfların kuruluş amacı nedir?

32:00 İslam medeniyetinde vakıflar ve hizmetleri

36:00 İslam Medeniyetinde vakfiye örnekleri

39:00 İslam toplumlarında vakıf uygulamaları

40:30 İslam medeniyetinde vakıf eserleri

46:00 Vakıfların sosyal hayattaki yeri ve önemi