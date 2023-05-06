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56. Bölüm | İslam Medeniyetinde Vakıflar 06 Mayıs 2023 07:05
55. Bölüm | İslam Medeniyetinde Medrese ve Vakıflar | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 02:05
54. Bölüm | Osmanlı'da Eğitim Sistemi ve Medreseler | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 02:05
53. Bölüm | Tarihi Seyri İtibariyle Medreseler | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 02:05
52. Bölüm | İslam Medeniyetinde Eğitim: Cami, Suffe ve Küttap | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 02:05
51. Bölüm | İslam Medeniyetinde Camiler | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 01:05
50. Bölüm | İslam Medeniyetinde Eğitim 01 Mayıs 2023 09:05
49. Bölüm | İslam Medeniyetinde Adalet Kavramı | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 01:05
48. Bölüm | İslam Medeniyetinde Adalet Kavramı 01 Mayıs 2023 02:05
47. Bölüm | İslam Medeniyetinde Fetih Politikası 01 Mayıs 2023 02:05
46. Bölüm | İslam Medeniyetinde Ordu Teşkilatı 01 Mayıs 2023 02:05
45. Bölüm | İslam'ın İlk Yıllarında Şurta (Polis) Teşkilatı 01 Mayıs 2023 02:05
44. Bölüm | İslam Devletlerinde Valilik Teşkilatı 01 Mayıs 2023 02:05
43. Bölüm | İslam Devletlerinde Valilerin Rolü | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 01:05
42. Bölüm I İslam Medeniyetinde İstihbarat ve Posta Teşkilatı 01 Mayıs 2023 12:05
41. Bölüm I İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatının Görevleri 01 Mayıs 2023 12:05
40. Bölüm | İslam Medeniyetinde Kurumsal Gelişmeler | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 01:05
39. Bölüm | İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatı | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 01:05
38. Bölüm | İslam'da Devlet Yönetimi ve Hilafetin İlgası | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 12:05
37. Bölüm | Hilafet Kurumu ve İslam Tarihindeki Yeri | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 12:05
36. Bölüm | Abbasi Halifeleri Vasık ve Mütevekkil Dönemleri | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 11:05
35. Bölüm | Türklerin İslamiyet İle Tanışması | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 11:05
34. Bölüm | Abbasi Devleti ve Türkler | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 11:05
33. Bölüm | Mihne Sürecinde Halkul'Kur'an Meselesi | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 11:05
32. Bölüm | Me'mun Dönemi İlmi Faaliyetler | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 11:05
31. Bölüm | Halife Me'mun Dönemi | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 11:05
30. Bölüm | İlk Dönem Abbasi Veliahtları Emin ve Me'mun | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 11:05
29. Bölüm | Abbasi Halifesi Harun Reşid Dönemi | İslam Tarihi Sohbetleri 04 Mayıs 2023 11:05
28. Bölüm I Abbasi Devleti için Bağdat'ın önemi 24 Nisan 2023 05:04
27. Bölüm I "Abbasiler Dönemi" 24 Nisan 2023 06:04
26. Bölüm I "Abbasi Devleti" 24 Nisan 2023 06:04
25. Bölüm I "Mervan Bin Muhammed Dönemi" 04 Mayıs 2023 02:05
24. Bölüm I "Emevi Devleti" 24 Nisan 2023 06:04
23. Bölüm "Ömer Bin Abdülaziz Dönemi" 24 Nisan 2023 06:04
22. Bölüm I "Haccac B. Yusuf Es- Sekafi'" 11 Mart 2023 03:03
21. Bölüm "Abdulmelik dönemi" 11 Mart 2023 03:03
20. Bölüm I Mervan Bin Hakem Dönemi Yaşanan Olaylar 11 Mart 2023 03:03
19. Bölüm "Kerbela" 11 Mart 2023 03:03
18. Bölüm "Muaviye Dönemi" 11 Mart 2023 03:03
17. Bölüm "Hz. Hasan'ın hilafeti" 02 Mart 2023 11:03
16. Bölüm "Hz. Hasan dönemi" 02 Mart 2023 11:03
15. Bölüm "Hz. Ali dönemi" 02 Mart 2023 11:03
14. Bölüm "Cemel Vak'ası" 02 Mart 2023 11:03
12. Bölüm "Hz. Osman'ın Şehadeti" 02 Mart 2023 10:03
11. Bölüm "Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri" 02 Mart 2023 10:03
10. Bölüm "Deniz Seferleri" 02 Mart 2023 10:03
9. Bölüm "İdari, Askeri ve Mali Yapı" 02 Mart 2023 10:03
8. Bölüm "Mali düzenlemeleri" 02 Mart 2023 10:03
7. Bölüm "İslam'ın Yayılışı" 02 Mart 2023 10:03
6. Bölüm "Askeri hareketler" 02 Mart 2023 10:03
5. Bölüm "Fetih kavramı" 11 Mart 2023 03:03
4. Bölüm "Hz. Ömer" 02 Mart 2023 10:03
3. Bölüm "Hz. Ebubekir" 02 Mart 2023 10:03
2. Bölüm "İslam'ın İlk Halifesi: Hz. Ebubekir" 02 Mart 2023 10:03
1. Bölüm "Raşid Halifeler Devri" 11 Mart 2023 03:03

56. Bölüm | İslam Medeniyetinde Vakıflar

İslam toplumunda vakıflar hangi hizmetleri sağlamaktadır?

İslam'a göre vakıf nedir? İslam toplumunda vakıflar hangi hizmetleri sağlamaktadır? İslam Medeniyetinde vakıfların yeri ve önemi nedir? Kur'an'da vakıf medeniyetinin yolunu açan kavramlar nelerdir? İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...

Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Medeniyetinde Vakıflar" konuşuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 56. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 İslam Medeniyetinde Vakıflar

08:00 İslam'a göre vakıf nedir?

12:00 İslam toplumunda vakıflar hangi hizmetleri sağlamaktadır?

14:15 Kur'an'da vakfın mahiyetini oluşturan kavramlar

15:15 İslam Medeniyetinde vakıfların yeri ve önemi

17:45 Kur'an'da vakıf medeniyetinin yolunu açan kavramlar

21:00 Vakıfların sosyal hayattaki yeri ve önemi

24:50 Hz. Peygamber'in ve ashabın söz ve uygulamalarında vakıf kavramı

29:00 İslam'da vakıfların kuruluş amacı nedir?

32:00 İslam medeniyetinde vakıflar ve hizmetleri

36:00 İslam Medeniyetinde vakfiye örnekleri

39:00 İslam toplumlarında vakıf uygulamaları

40:30 İslam medeniyetinde vakıf eserleri

46:00 Vakıfların sosyal hayattaki yeri ve önemi

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