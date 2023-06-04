58. Bölüm | İslam Medeniyetinde Ahilik
Ahilik kültüründe meslek ahlakı ve topluma yansımaları nelerdir?
İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Medeniyetinde Ahilik" konuşuldu.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 58. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:00 İslam Medeniyetinde Ahilik
04:00 Türk - İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet
07:00 İslam'da Fütüvvet Kavramı
11:45 Fütüvvet - İsar İlişkisi
22:00 İslam toplumlarında fütüvvet uygulamaları
25:30 Hz. Peygamber ve Fütüvvet
27:30 Fütüvvet kurumunun anlam ve uygulaması
30:30 Tasavvuf perspektifinde fütüvvetin anlam boyutu
33:15 Anadolu'da ahiliğin tasavvufi temelleri
34:30 Fütüvvet geleneğinin Anadolu'ya yansımaları
38:00 Anadolu'da tasavvufi düşünce nasıl oluştu?
45:00 Ahilik kültüründe meslek eğitimi
47:00 Ahilik kültüründe meslek nasıl öğreniliyordu?
48:30 Ahilik kültüründe meslek ahlakı ve topluma yansımaları
51:00 Ahilik kültüründe meslek eğitimi