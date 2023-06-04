VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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59. Bölüm | İslam Medeniyetinde Nakibüleşraflık Teşkilatı 04 Haziran 2023 04:06
58. Bölüm | İslam Medeniyetinde Ahilik 05 Haziran 2023 12:06
57. Bölüm | İslam Medeniyetinde Hisbe Teşkilatı 30 Mayıs 2023 03:05
56. Bölüm | İslam Medeniyetinde Vakıflar 30 Mayıs 2023 03:05
55. Bölüm | İslam Medeniyetinde Medrese ve Vakıflar | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 03:05
54. Bölüm | Osmanlı'da Eğitim Sistemi ve Medreseler | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 03:05
53. Bölüm | Tarihi Seyri İtibariyle Medreseler | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 03:05
52. Bölüm | İslam Medeniyetinde Eğitim: Cami, Suffe ve Küttap | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 03:05
51. Bölüm | İslam Medeniyetinde Camiler | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 03:05
50. Bölüm | İslam Medeniyetinde Eğitim 30 Mayıs 2023 03:05
49. Bölüm | İslam Medeniyetinde Adalet Kavramı | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 01:05
48. Bölüm | İslam Medeniyetinde Adalet Kavramı 30 Mayıs 2023 01:05
47. Bölüm | İslam Medeniyetinde Fetih Politikası 30 Mayıs 2023 01:05
46. Bölüm | İslam Medeniyetinde Ordu Teşkilatı 30 Mayıs 2023 01:05
45. Bölüm | İslam'ın İlk Yıllarında Şurta (Polis) Teşkilatı 30 Mayıs 2023 01:05
44. Bölüm | İslam Devletlerinde Valilik Teşkilatı 30 Mayıs 2023 01:05
43. Bölüm | İslam Devletlerinde Valilerin Rolü | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
42. Bölüm I İslam Medeniyetinde İstihbarat ve Posta Teşkilatı 30 Mayıs 2023 12:05
41. Bölüm I İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatının Görevleri 30 Mayıs 2023 12:05
40. Bölüm | İslam Medeniyetinde Kurumsal Gelişmeler | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
39. Bölüm | İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatı | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
38. Bölüm | İslam'da Devlet Yönetimi ve Hilafetin İlgası | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
37. Bölüm | Hilafet Kurumu ve İslam Tarihindeki Yeri | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
36. Bölüm | Abbasi Halifeleri Vasık ve Mütevekkil Dönemleri | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
35. Bölüm | Türklerin İslamiyet İle Tanışması | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
34. Bölüm | Abbasi Devleti ve Türkler | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
33. Bölüm | Mihne Sürecinde Halkul'Kur'an Meselesi | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
32. Bölüm | Me'mun Dönemi İlmi Faaliyetler | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
31. Bölüm | Halife Me'mun Dönemi | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
30. Bölüm | İlk Dönem Abbasi Veliahtları Emin ve Me'mun | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
29. Bölüm | Abbasi Halifesi Harun Reşid Dönemi | İslam Tarihi Sohbetleri 30 Mayıs 2023 12:05
28. Bölüm I Abbasi Devleti için Bağdat'ın önemi 30 Mayıs 2023 12:05
27. Bölüm I "Abbasiler Dönemi" 30 Mayıs 2023 12:05
26. Bölüm I "Abbasi Devleti" 30 Mayıs 2023 12:05
25. Bölüm I "Mervan Bin Muhammed Dönemi" 30 Mayıs 2023 12:05
24. Bölüm I "Emevi Devleti" 30 Mayıs 2023 12:05
23. Bölüm "Ömer Bin Abdülaziz Dönemi" 30 Mayıs 2023 12:05
22. Bölüm I "Haccac B. Yusuf Es- Sekafi'" 30 Mayıs 2023 12:05
21. Bölüm "Abdulmelik dönemi" 30 Mayıs 2023 12:05
20. Bölüm I Mervan Bin Hakem Dönemi Yaşanan Olaylar 30 Mayıs 2023 12:05
19. Bölüm "Kerbela" 30 Mayıs 2023 12:05
18. Bölüm "Muaviye Dönemi" 30 Mayıs 2023 12:05
17. Bölüm "Hz. Hasan'ın hilafeti" 30 Mayıs 2023 12:05
16. Bölüm "Hz. Hasan dönemi" 30 Mayıs 2023 12:05
15. Bölüm "Hz. Ali dönemi" 30 Mayıs 2023 11:05
14. Bölüm "Cemel Vak'ası" 30 Mayıs 2023 11:05
12. Bölüm "Hz. Osman'ın Şehadeti" 30 Mayıs 2023 11:05
11. Bölüm "Hz. Osman Dönemi Gelişmeleri" 30 Mayıs 2023 11:05
10. Bölüm "Deniz Seferleri" 30 Mayıs 2023 11:05
9. Bölüm "İdari, Askeri ve Mali Yapı" 30 Mayıs 2023 11:05
8. Bölüm "Mali düzenlemeleri" 30 Mayıs 2023 11:05
7. Bölüm "İslam'ın Yayılışı" 30 Mayıs 2023 11:05
6. Bölüm "Askeri hareketler" 30 Mayıs 2023 11:05
5. Bölüm "Fetih kavramı" 30 Mayıs 2023 11:05
4. Bölüm "Hz. Ömer" 30 Mayıs 2023 11:05
3. Bölüm "Hz. Ebubekir" 30 Mayıs 2023 11:05
2. Bölüm "İslam'ın İlk Halifesi: Hz. Ebubekir" 30 Mayıs 2023 11:05
1. Bölüm "Raşid Halifeler Devri" 30 Mayıs 2023 11:05

58. Bölüm | İslam Medeniyetinde Ahilik

Ahilik kültüründe meslek ahlakı ve topluma yansımaları nelerdir?

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Medeniyetinde Ahilik" konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 58. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 İslam Medeniyetinde Ahilik

04:00 Türk - İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet

07:00 İslam'da Fütüvvet Kavramı

11:45 Fütüvvet - İsar İlişkisi

22:00 İslam toplumlarında fütüvvet uygulamaları

25:30 Hz. Peygamber ve Fütüvvet

27:30 Fütüvvet kurumunun anlam ve uygulaması

30:30 Tasavvuf perspektifinde fütüvvetin anlam boyutu

33:15 Anadolu'da ahiliğin tasavvufi temelleri

34:30 Fütüvvet geleneğinin Anadolu'ya yansımaları

38:00 Anadolu'da tasavvufi düşünce nasıl oluştu?

45:00 Ahilik kültüründe meslek eğitimi

47:00 Ahilik kültüründe meslek nasıl öğreniliyordu?

48:30 Ahilik kültüründe meslek ahlakı ve topluma yansımaları

51:00 Ahilik kültüründe meslek eğitimi

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