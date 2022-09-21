8. Bölüm "Mali düzenlemeleri"

Hz. Ömer'in yönetim anlayışı nasıldı? Hz. Ömer döneminde hangi kurumsallaşma faaliyetleri yapıldı? Hz. Ömer dönemi hangi mali düzenlemeler yapıldı?
İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...
Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Hz. Ömer Dönemi Kurumsallaşma Faaliyetleri" konusu ele alındı.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 8. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
04:00 Hz. Ömer döneminde kurumsallaşma faaliyetleri
22:00 Hz. Ömer'in yönetim anlayışı
28:00 Hz. Ömer dönemi mali düzenlemeleri
32:00 Hz. Ömer dönemi fetihlerinden sonra değişen sosyal ve siyasal yapı
42:00 Hz. Ömer'in askeri şehirleri (ordugahlar)
01:18:00 Hz. Ömer dönemi idari, askeri ve mali yapı
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