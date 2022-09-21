9. Bölüm "İdari, Askeri ve Mali Yapı"

Hz. Ömer dönemi idari, askeri ve mali yapıda hangi değişiklikler yapıldı? Hz. Ömer'in yönetim anlayışı nasıldı? Hz. Ömer döneminde ortak bir takvimin belirlenişi nasıl oldu? İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Hz. Ömer Dönemi Kurumsallaşma Faaliyetleri" konusu ele alındı.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 9. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

06:00 Hz. Ömer Dönemi Kurumsallaşma Faaliyetleri

17:00 Hz. Ömer Dönemi İdari, Askeri ve Mali Yapı

30:00 Hz. Ömer'in Yönetim Anlayışı

37:00 Hz. Ömer döneminde ortak bir takvimin belirlenişi

54:00 Hz. Ömer döneminde camide cemaatle teravih namazının kılınışı

01:02:00 Hz. Ömer'in Hayber İle Necran Bölgesinden Gayrimüslimleri çıkarması

01:36:00 Hz. Ömer'in Yönetim Anlayışı

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