9. Bölüm "İdari, Askeri ve Mali Yapı"

Hz. Ömer dönemi idari, askeri ve mali yapıda hangi değişiklikler yapıldı? Hz. Ömer'in yönetim anlayışı nasıldı? Hz. Ömer döneminde ortak bir takvimin belirlenişi nasıl oldu? İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Hz. Ömer Dönemi Kurumsallaşma Faaliyetleri" konusu ele alındı.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 9. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
06:00 Hz. Ömer Dönemi Kurumsallaşma Faaliyetleri
17:00 Hz. Ömer Dönemi İdari, Askeri ve Mali Yapı
30:00 Hz. Ömer'in Yönetim Anlayışı
37:00 Hz. Ömer döneminde ortak bir takvimin belirlenişi
54:00 Hz. Ömer döneminde camide cemaatle teravih namazının kılınışı
01:02:00 Hz. Ömer'in Hayber İle Necran Bölgesinden Gayrimüslimleri çıkarması
01:36:00 Hz. Ömer'in Yönetim Anlayışı
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