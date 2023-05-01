İslam Devletlerinde Valilerin Rolü | İslam Tarihi Sohbetleri (43. Bölüm)

Raşid halifeler döneminde valiler nasıl tayin edilirdi?

01 Mayıs 2023 | 14:00
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İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Devletlerinde Valilerin Rolü ve Önemi" konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 43. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

03:00 İslam Devletlerinde Valilerin Rolü ve Önemi

07:30 İslam Devletinde idare teşkilatının ortaya çıkışı

15:30 İslam Devletinde valiler nasıl seçilirdi?

24:00 İslam Devletlerinde valilik teşkilatı ve yerel yönetimler

31:00 Raşid halifeler döneminde valiler nasıl tayin edilirdi?

43:00 İslam Devletlerinde valilik teşkilatı ve yerel yönetimler

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