İslam Medeniyetinde Camiler | İslam Tarihi Sohbetleri (51. Bölüm)

Hz. Peygamber döneminde mescitler ve kullanım amaçları nelerdi?

01 Mayıs 2023 | 21:35
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İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Medeniyetinde Camiler" konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 51. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 İslam Medeniyetinde Eğitim: Cami

08:00 Mescit ve Cami birbirinden farklı alanlar mı?

14:00 Camiler mescitlerinden farklı bir amaçla mı inşa edildi?

21:00 Müslümanlar için mescidin fonksiyonu neydi?

32:00 Hz. Peygamber döneminde mescitler ve kullanım amaçları

39:00 Hz. Ömer dönemindeki mescitlerin fonksiyonları

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